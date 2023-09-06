比首集更猛 「鬼修女II」橫跨歐洲對抗最強邪靈

「鬼修女II」恐怖程度更勝首集。（圖：華納兄弟提供）

「厲陰宅宇宙」最猛邪靈回歸，「鬼修女II」（The Nun II）即將正式上映，這回故事發生在1956年的法國，一名牧師慘遭謀殺，某種邪惡正在散播，泰莎法蜜嘉（Taissa Farmiga）飾演的「艾琳修女」，與絲托姆雷德（Storm Reid）飾演的「黛博拉修女」將橫跨歐洲，與「鬼修女」瓦拉克展開正面對決。

該片首波評價出爐，影評盛讚電影「超越第一集」、「更可怕緊張，情感也更為動人」，還有人表示「嚇到從椅子上彈起來」。片中艾琳修女時隔4年成長了許多，變得堅強，渾身散發著自信，依舊善良、親切但已不那麼天真，鬼修女瓦拉克附身在艾琳的朋友莫里斯身上，她就算再不願意也得放手一搏，完成任務。

雖然瓦拉克長期寄宿在莫里斯的體內活動，但被附身的莫里斯也能正常生活，這與過往被邪靈附身的情況不同，也讓艾琳修女不曉得該怎麼做。不過這次艾琳修女不必孤軍奮戰，與絕佳搭檔黛博拉修女橫跨歐洲，追捕並消滅最強大的邪靈。

黛博拉是一名見習修女，她的母親死於大火後，她的父親把她送到修道院修行；雖然黛博拉並不喜歡當修女，但她必須跳脫成見，並壓下心中恐懼，在危急時刻找到自己的信仰。艾琳修女起初不想讓黛博拉修女加入這趟旅程，但黛博拉修女很堅強、不會盲目聽令，成為艾琳修女強大的後盾。