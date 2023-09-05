我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專挑亞裔珠寶店…跨州持械搶劫 16劫匪落網

油價大幅走升 道指跌195點

豪放名模與影壇男神糾纏不清 又跟美足天王打得火熱

記者蘇詠智／即時報導
伊莉娜沙伊克作風豪放大膽，前後交往過好幾位男神。（路透資料照片）
伊莉娜沙伊克作風豪放大膽，前後交往過好幾位男神。（路透資料照片）

來自俄羅斯的豪放名模伊莉娜沙伊克，近來一再成為矚目焦點，她曾經與足球巨星C羅交往，後來又和影壇男神布萊德利庫柏生了個女兒，兩人始終沒有結婚，感情也沒能維持，近期她則和昔日美式足球天王湯姆布雷迪打得火熱，頻頻約會，十足是「男神收割機」，令無數女性又妒又羨。然而，她上個月底忽然發布看似在海邊度假的照片，裡面有一張舊愛布萊德利庫柏裸上身躺在小船上的畫面，被網友比對之下，竟然得出和她在同一地點的結論，這下子兩人是否舊情復燃，掀起熱烈討論。

湯姆布雷迪過去與另一位超級名模吉賽兒邦臣結婚，迷姐迷妹看得到吃不到，但兩人的婚姻終究離異收場，湯姆布雷迪重新回到交友市場，不少名女性都被傳對他很感興趣，然而只有伊莉娜沙伊克能打動他、成為他的新女友，據傳令吉賽兒頗為不滿。結果伊莉娜一方面贏得體壇萬人迷的青睞，卻又和女兒的爸勾勾纏，外界都搞不清她到底是想跟誰在一起。

不過根據專門報導明星與名流八卦的TMZ報導，伊莉娜是為了女兒才和布萊德利保持和諧的關係、不撕破臉，目前還是與湯姆布雷迪約會中。只是兩個男神之間會不會爭風吃醋，造成彼此不愉快，甚至擦槍走火產生衝突？外界都在拭目以待。

布萊德利庫柏（右）與伊莉娜沙伊克被抓包疑似在同一處度假，被懷疑是否舊情復燃。圖／...
布萊德利庫柏（右）與伊莉娜沙伊克被抓包疑似在同一處度假，被懷疑是否舊情復燃。圖／摘自IG
伊莉娜沙伊克在海邊上空享受假期。圖／摘自IG
伊莉娜沙伊克在海邊上空享受假期。圖／摘自IG
湯姆布萊迪最新戀情受到矚目。（路透資料照片）
湯姆布萊迪最新戀情受到矚目。（路透資料照片）

足球 C羅 八卦

上一則

濱口龍介新片回歸自然 「邪惡根本不存在」問鼎金獅

延伸閱讀

玄彬飛瑞士代言鐘表 同框香港「最美星二代」沈月

玄彬飛瑞士代言鐘表 同框香港「最美星二代」沈月
未成名已相識 被傳心結多年 周星馳祝賀梁朝偉獲金獅獎

未成名已相識 被傳心結多年 周星馳祝賀梁朝偉獲金獅獎
胡歌迷準備尖叫…新代言帥回男神樣

胡歌迷準備尖叫…新代言帥回男神樣
「音樂大師」假鼻子爭議 伯恩斯坦子女：父親不會在意

「音樂大師」假鼻子爭議 伯恩斯坦子女：父親不會在意

熱門新聞

古力娜扎(左)、陳曉在「無與倫比的美麗」劇中愛情長跑8年分手。(圖:LINE TV提供)

陳曉相戀8年悔婚 向古力娜扎撂狠話「當我死了吧」

2023-09-03 22:48
「中國好聲音」暫停播出，網傳導師薛之謙、周華健要退出。（取材自微博）

網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出

2023-08-30 18:07
哈林心疼李玟的遭遇。記者吳致碩／攝影

心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了

2023-09-01 14:01
甄妮自爆香港小姐曾是她家的小三。（本報資料照片）

甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她

2023-09-02 21:38
韓星高允貞在「Moving異能」開拍前特意曬黑。(圖：Disney+提供)

「Moving異能」高允貞故意曬黑 心疼老爸柳承龍動作戲

2023-09-02 20:15
上山詩鈉(右)勾著梁朝偉拍照。圖／摘自ＩＧ

女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公

2023-09-04 13:01

超人氣

更多 >
日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責
你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做

你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做
12星座最適合當間諜排行榜：天蠍絕不失敗、這星座「天生雙面的料」

12星座最適合當間諜排行榜：天蠍絕不失敗、這星座「天生雙面的料」
走線人難求職… 英語不行幹苦力 月薪頂多3000元

走線人難求職… 英語不行幹苦力 月薪頂多3000元
早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇

早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇