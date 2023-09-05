豪放名模與影壇男神糾纏不清 又跟美足天王打得火熱

伊莉娜沙伊克作風豪放大膽，前後交往過好幾位男神。（路透資料照片）

來自俄羅斯的豪放名模伊莉娜沙伊克，近來一再成為矚目焦點，她曾經與足球 巨星C羅 交往，後來又和影壇男神布萊德利庫柏生了個女兒，兩人始終沒有結婚，感情也沒能維持，近期她則和昔日美式足球天王湯姆布雷迪打得火熱，頻頻約會，十足是「男神收割機」，令無數女性又妒又羨。然而，她上個月底忽然發布看似在海邊度假的照片，裡面有一張舊愛布萊德利庫柏裸上身躺在小船上的畫面，被網友比對之下，竟然得出和她在同一地點的結論，這下子兩人是否舊情復燃，掀起熱烈討論。

湯姆布雷迪過去與另一位超級名模吉賽兒邦臣結婚，迷姐迷妹看得到吃不到，但兩人的婚姻終究離異收場，湯姆布雷迪重新回到交友市場，不少名女性都被傳對他很感興趣，然而只有伊莉娜沙伊克能打動他、成為他的新女友，據傳令吉賽兒頗為不滿。結果伊莉娜一方面贏得體壇萬人迷的青睞，卻又和女兒的爸勾勾纏，外界都搞不清她到底是想跟誰在一起。