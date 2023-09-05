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奧地利得獎片「束縛」男星出庭 承認持有兒童色情物

中央社維也納5日綜合外電報導
佛洛里安特辛梅斯特出庭認罪。(路透)
佛洛里安特辛梅斯特出庭認罪。(路透)

奧地利男星佛洛里安特辛梅斯特今天在維也納地方法院認罪，承認他曾持有兒童色情物。他曾在奧地利得獎電影「束縛」擔任要角，但在被指控後遭到切割及解雇。

「束縛」（Corsage）一片講述自由奔放的19世紀奧匈帝國伊麗莎白王后（Empress Elisabeth）與皇帝法蘭茲．約瑟夫一世（Emperor Franz-Joseph）的動盪婚姻關係，已在國際電影節上獲得多座獎項肯定，也有亮眼的票房表現。

隨著「束縛」票房大賣，主演這名悲劇性王后的女星維琪克雷普（Vicky Krieps）獲得了法國坎城影展（Cannes Film Festival）「一種注目」單元的最佳演員獎。

但飾演法蘭茲．約瑟夫一世的佛洛里安特辛梅斯特（Florian Teichtmeister）被控取得並持有約7萬6000份兒童色情檔案。

影片來源：YouTube IFC Films

這些檔案中有將近2/3（約4萬7000份被查獲文件）是關於7至14歲未成年人的描繪，其他則涉及14至18歲年輕人。

奧地利媒體報導，維也納地方法院今天戒備森嚴，以防止與示威者發生衝突，佛洛里安特辛梅斯特穿著深灰色西裝，稱他現在了解兒童遭受的苦痛，並稱他早應該尋求幫助。

在佛洛里安特辛梅斯特遭到指控後，奧地利國家劇院城堡劇院（Burgtheater）已宣布將他解雇。

影片來源：YouTube euronews (deutsch)

坎城影展

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