迷姐迷妹崩潰？「甜茶」真的跟「卡戴珊」小妹在一起

提摩西夏勒梅（左）被拍到和凱莉詹納一起聽演唱會，有說有笑。（摘自IG）

樂壇天后碧昂絲 正在舉行「文藝復興」巡迴演唱，眾多大牌前往欣賞、同樂，連英國哈利 王子都和妻子梅根過去捧場，這天正好逢碧昂絲42歲生日，到場的巨星、名流人數更多，除了碧昂絲曾在電影「夢幻女郎」扮演的人物本尊黛安娜蘿絲到場為她生日快樂歌，也有人拍到盛傳交往中的「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）與金卡戴珊同母異父小妹凱莉詹納（Kylie Jenner）一起去聽演唱會，還不時有親密互動，算是他們第一次將彼此關係公開，讓不少粉絲們在社群網站 上直呼「崩潰」。

近年來在影壇發展順風順水的提摩西夏勒梅，儘管過去與瑪丹娜、強尼戴普等人的女兒都曾交往，其實感情生活頗為「多采多姿」，但粉絲看偶像總是帶著濾鏡，不會視他為花花公子，依然對他有良好的印象。只是卡戴珊家族的負面形象較重，許多人覺得他們就是靠炒作新聞搏出名，層次不高，因而提摩西也難逃凱莉詹納的情網，有不少影迷本來是不願相信的，直到碧昂絲演唱會上兩人被拍到在一起。

只見提摩西邊哈菸邊與凱莉有說有笑，有一個瞬間兩人看似差點要接吻，雖然到最後沒有當眾親親，臉上看來都是頗為開心，更不像是才剛認識。對於如此鐵證，網友反應當然熱烈，有人寫道：「所以提摩西跟凱莉是真的，我的天啊！」另外有人如此表示：「我從來沒看過比提摩西和凱莉更隨便亂配的情侶組合。」有的粉絲直接哀號：「能否告訴我，為什麼直到現在我還是沒辦法相信提摩西與凱莉彼此認識，儘管連影片證據都有了？」最崩潰的反應莫過於：「提摩西跟凱莉，確定不是惡作劇吧？」