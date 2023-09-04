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甄子丹現身瀋陽街頭 大隊保安沿路趕人 網酸「犯啥事」

娛樂新聞組／即時報導
甄子丹以武打身手聞名。（取材自微博）
甄子丹以武打身手聞名。（取材自微博）

香港武打明星甄子丹憑「葉問」系列電影大受歡迎，也是好萊塢最受歡迎的中國演員之一；近日他現身瀋陽參加商業活動，十幾多工作人員層層保護出行，保安還沿路大聲喝斥「靠邊！靠邊！」趕走市民，惹來網友不滿：「場面不怎麽好看，也沒那個必要吧」。

香港01報導指出，甄子丹日前出席瀋陽商業活動，他在微博曬Chill爆機場照打卡，還發文：「瀋陽閃穿」。當天他現身街頭，一群保安如臨大敵，手拉手把甄子丹護在中間，時不時大聲驅趕幾乎圍觀人群，更有工作人員言語粗暴的大喊：「靠邊、靠邊」。

據報導，視頻顯示，有男粉絲擊掌後被粗魯推到一邊，還有在街邊打電話的老人突然被喝斥叫讓開，網友表示：「步行街屬於公共資源，明星就可以占道還呵斥路人」。

還有網友指出，現場除了少數幾個人在隊伍前面拍攝，並沒有多少人圍觀，附近店鋪員工及路過的行人，都只是靜靜的遠觀，並有出現瘋狂追星的場面，路邊掃地的環衛工人，更只是回頭掃了一眼，便視若無睹繼續掃地；「關鍵是步行街當時就沒太多人，根本沒必要」。

浩浩蕩蕩的保安包圍甄子丹，現場人卻少得可憐，還有網友直接指出現場存在的尷尬，調侃「甄子丹犯啥事了」、「也沒幾個人，這事弄啥呢」。

甄子丹在瀋陽出席活動，保安比追星的人群還多。（取材自微博）
甄子丹在瀋陽出席活動，保安比追星的人群還多。（取材自微博）
甄子丹在瀋陽出席活動，大批保安層層包圍。（取材自微博）
甄子丹在瀋陽出席活動，大批保安層層包圍。（取材自微博）

甄子丹 香港 好萊塢

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