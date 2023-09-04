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Selina宣布「要去生產啦」打算自然產怕兒子頭太大

記者林士傑／即時報導
Selina在最新一集Podcast節目「迎任而解」預告將好好準備生產。(本報資料照片)
Selina在最新一集Podcast節目「迎任而解」預告將好好準備生產。(本報資料照片)

41歲的Selina（任家萱）今透過Podcast節目「迎任而解」宣布要去生產了，由於自己個性較為龜毛，加上兒子「小腰果」也是處女座，希望能在規劃好的狀態下如願自然產，於是跟醫師約好不用等到產兆出現，就先到院好好準備生產，她說：「我把生產當成是趟旅行，所以會帶行李箱。」

小腰果在她錄製時已是38周，Selina打趣稱跟男友小徐都是大頭，目前小腰果的頭圍成長速度超越1周，希望兒子頭圍最好不要超過10公分，否則自然產會相當辛苦，「也很怕小腰果體重超過4千克，因為小徐當初就是4千克的巨嬰。」她耳聞孕婦在懷胎最後1個月時會非常辛苦，自己近日非常有感，「肚子很大很沉，伴隨不時的宮縮，還有小腰果的各種拳打腳踢。」

她提到越接近預產期越感到惶恐，小徐也怕她有產後憂鬱症，小倆口達成共識說如有出現症狀，第一時間立刻尋求醫師幫助，她更不忘叮嚀小徐：「順利生完要立刻幫我擦口紅，然後跟小腰果合照。」她表示雖然日後還有很多合照機會，但畢竟剛生完的那刻實在極為珍貴，所以自己還去種睫毛，希望能夠美美入鏡。

她說這集節目是產前最後一次錄製，按節目每周1固定更新的頻率，加上Ella上周出席代言活動預告「只能說可能會有驚喜⋯嗎？也許要認真聽聽看喔」，很有可能會在11日、S.H.E成軍22周年紀念日當天向外界宣布小腰果順產的好消息，但也有機會是S.H.E合體分享相處22年期間的小故事。

Selina跟圈外男友小徐交往1年多，4月出席代言活動後即停工待產，跟小徐何時要結婚？她說：「我們都有在規劃人生，我如果沒有懷孕都不知道自己這麼容易緊張、抗壓性這麼低，我們現在先以穩定媽媽的身體狀況為主。」表示結婚要等腰果出生後再說。是否計劃宴客？她說：「有稍微討論到，但計劃趕不上變化。」

Selina(右起)上月挺孕肚跟Hebe、Ella合體，讓歌迷超級感動。(取材自...
Selina(右起)上月挺孕肚跟Hebe、Ella合體，讓歌迷超級感動。(取材自Instagram)

憂鬱症

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