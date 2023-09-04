我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

空服員曝搭機「6種NG穿搭」：嚴重恐致命

彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤

芭比賣贏不可能的任務 瑪格蘿比還是比阿湯哥賺得少

記者蘇詠智／即時報導
瑪格蘿比靠「Barbie芭比」賺得的財富，網友認為還不夠多。（歐新社資料照片）
瑪格蘿比靠「Barbie芭比」賺得的財富，網友認為還不夠多。（歐新社資料照片）

今夏最大的票房驚奇莫過於「Barbie芭比」異軍突起，成為北美和全球年度賣座冠軍，讓本來被視為超級大片的「不可能的任務：致命清算 第一章」踢到大鐵板，恐賠上億美元，據稱「不」片靈魂人物湯姆克魯斯想到「芭比」輕輕鬆鬆搞笑就贏過他辛苦賣命，心中不能平衡，充滿一肚子酸水。不過，身兼「芭比」製片兼女主角的瑪格蘿比收入出爐後，很多人反而覺得瑪格才該心理不平衡，因為輸阿湯還是一大截。

根據歐美媒體透露，瑪格蘿比自製自演「Barbie芭比」，因為片子大賣，片酬加分紅可望賺進5000萬美元，而片子和去年湯姆克魯斯的全球狂賣大片「捍衛戰士：獨行俠」的票房數字已經相去不遠，但湯姆克魯斯卻因該片大賺1億美元，足足是瑪格蘿比的兩倍。就算今年「不可能的任務：致命清算 第一章」票房輸「芭比」那麼多，湯姆克魯斯仍有機會拿到比瑪格蘿比更高的報酬，實在不怎麼公平，不過阿湯在派拉蒙備受禮遇，分紅條件都是最好的，賺得多也不太奇怪。

瑪格蘿比的「Barbie芭比」收入引起網友討論，不少人都覺得：「應該要再更多一些。」認為好萊塢男女不同酬情況仍存在。照這樣看來，湯姆克魯斯丟了面子卻沒輸了裡子，瑪格蘿比則只贏了面子，阿湯還是不需要覺得太氣餒。

湯姆克魯斯就算票房不如預期，酬勞還是沒有輸人。（路透資料照片）
湯姆克魯斯就算票房不如預期，酬勞還是沒有輸人。（路透資料照片）

芭比 湯姆克魯斯 好萊塢

上一則

陳曉東慶生被「催生」生日願望盼明年紅館開唱

下一則

吳尊夢幻豪宅曝光「2層旋轉滑水道」：對家人的愛

延伸閱讀

湯姆克魯斯砸錢賣命 不甘心票房竟輸給打扮美美的「芭比」

湯姆克魯斯砸錢賣命 不甘心票房竟輸給打扮美美的「芭比」
湯姆克魯斯不爽「芭比」？辛苦賣命反吃敗仗 不是滋味

湯姆克魯斯不爽「芭比」？辛苦賣命反吃敗仗 不是滋味
不可能的任務票房失利 傳要回歸小螢幕

不可能的任務票房失利 傳要回歸小螢幕
「芭比」挑戰「哈利波特」紀錄 瑪格蘿比分紅5000萬元

「芭比」挑戰「哈利波特」紀錄 瑪格蘿比分紅5000萬元

熱門新聞

「中國好聲音」暫停播出，網傳導師薛之謙、周華健要退出。（取材自微博）

網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出

2023-08-30 18:07
哈林心疼李玟的遭遇。記者吳致碩／攝影

心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了

2023-09-01 14:01
傳林更新已簽約，頂替吳亦凡補拍「青簪行」。(取材自微博)

林更新AI「換臉」頂替吳亦凡 「青簪行」敗部復活？

2023-08-27 02:29
「中國好聲音」歷屆共誕生了5位「女冠軍」。（取材自微博）

「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

2023-08-27 00:21
甄妮自爆香港小姐曾是她家的小三。（本報資料照片）

甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她

2023-09-02 21:38
張栢芝打破懷孕停工傳聞。（取材自小紅書）

張柏芝懷了第四胎？她穿一件衣服說明一切

2023-08-28 06:30

超人氣

更多 >
陳曉相戀8年悔婚 向古力娜扎撂狠話「當我死了吧」

陳曉相戀8年悔婚 向古力娜扎撂狠話「當我死了吧」
中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美
內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地

內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地
男籃世界盃／美國隊首敗 立陶宛「有高人指點」向里夫斯噴垃圾話

男籃世界盃／美國隊首敗 立陶宛「有高人指點」向里夫斯噴垃圾話
華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」