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虞書欣、張凌赫二搭 「雲之羽」開播就挨轟倭風、媚日

娛樂新聞組/即時報導
虞書欣（左）、張凌赫（右）主演的古裝新戲「雲之羽」首播，就拿下中國戲劇熱度榜冠軍。（取材自微博）
虞書欣（左）、張凌赫（右）主演的古裝新戲「雲之羽」首播，就拿下中國戲劇熱度榜冠軍。（取材自微博）

電視劇「雲之羽」2日空降播出，就掀起「倭風」、「媚日」爭議，有網友呼籲抵制該劇，「傷害了民族，感情必須下架」。

「雲之羽」改編自郭敬明原創的武俠小說，劇情講述叛逆公子哥宮子羽遇上渴望自由的刺客雲為衫的成長故事，

由「蒼蘭訣」暴紅女星虞書欣與張凌赫二搭主演，開播第一天就達到實時40多萬人在線收看，拿下中國戲劇熱度榜冠軍。

然而該劇上架後，卻被網友指出有多處「偷渡日本文化，包括髮型、頭飾，服飾圖案，跪坐禮儀，以及屋簷上的家徽等都被指採用日本元素，網友不滿「建築、服飾、古代禮儀都在擦邊，連個人物都要叫雪童子」、「不是小時代，是拍『大河剧』」。

由於中國近日因日本排放核汙水，反日情緒升高，而該劇又在9月3日抗戰紀念日前夕播出，有網友甚至到官媒「人民日報」微博的抗日戰爭勝利紀念日PO文下留言：「雲之羽倭風也能播出？」、「傷害了民族，請關注」；「人民日報」官方則默默刪除了在剛據當天所發的晚安博文章。

不過，也有一部分網友不認同「倭風」，「『雲之羽』的妝造是中國魏晉時期的」、「哪裡了倭風？明明是中國自己的東西，能不能有點自信有點文化常識」。

另外，該劇事前宣傳是由電影「小時代」導演郭敬明執導，但播出時導演名字卻是「顧曉聲」，網友發現顧曉聲縮寫「GXS」，與郭敬明暱稱「郭小四」縮寫相同，嘲諷郭刻意用化名，迴避3年前的抄襲風波。

「雲之羽」的髮型、頭飾，服飾圖案，跪坐禮儀，以及屋簷上的家徽等都被網友指「偷渡」...
「雲之羽」的髮型、頭飾，服飾圖案，跪坐禮儀，以及屋簷上的家徽等都被網友指「偷渡」日本文化。（取材自微博）
「雲之羽」的髮型、頭飾，服飾圖案，跪坐禮儀，以及屋簷上的家徽等都被網友指「偷渡」...
「雲之羽」的髮型、頭飾，服飾圖案，跪坐禮儀，以及屋簷上的家徽等都被網友指「偷渡」日本文化。（取材自微博）
「雲之羽」的髮型、頭飾，服飾圖案，跪坐禮儀，以及屋簷上的家徽等都被網友指「偷渡」...
「雲之羽」的髮型、頭飾，服飾圖案，跪坐禮儀，以及屋簷上的家徽等都被網友指「偷渡」日本文化。（取材自微博）
「雲之羽」劇照。（取材自微博）
「雲之羽」劇照。（取材自微博）

日本 核汙水 偷渡

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