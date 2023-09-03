黃子佼接班人辦婚禮 暴瘦6公斤哭了

陳明珠安排了自彈自唱橋段。圖／洒落嚴選行提供

金鐘獎主持人陳明珠是黃子佼 的接班人，跨足歌壇後推出首張專輯「有心人是」，昨以「婚禮」形式舉辦人生第1場音樂會，爸媽、哥哥、姪子、姑姑等親人齊聚相挺，她笑說：「我家人從台中、苗栗、板橋一路載人上來，像迎娶車隊一樣！」

力求第一次完美呈現，她的體重在籌備過程從49公斤瘦到43公斤，不禁喊話「唱完後要努力大吃了」，並為了答謝粉絲以及親友支持，她特邀台灣客家冠軍主廚劉雪玲，凌晨從苗栗準備婚禮級的小點，現做直送台北，宴請眾人享用，「當然要用最好的美食，讓我誠摯地唱歌，好好陪伴大家！」

她帶來多首新歌如「有心」、「明日的你」等等，還安排了自彈自唱橋段，又有好友、旺福主唱瑪靡相挺，兩人合唱「姐妹仔」，她說因為雙方同為客家人，「分外親切，因此慢慢成為好姐妹。」最後她將雙親最愛的歌曲「月亮代表我的心」改編成國、客雙語版本，陳爸爸自告奮勇舉手要合唱，於是她從台上走到父親面前對唱，氣氛感人。