我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人受害者拒指認 芝警無奈釋放行搶華埠累犯

重磅快評／郭台銘喝不成整合咖啡 改吃志玲豆腐？

黃子佼接班人辦婚禮 暴瘦6公斤哭了

記者林士傑／即時報導
陳明珠安排了自彈自唱橋段。圖／洒落嚴選行提供
陳明珠安排了自彈自唱橋段。圖／洒落嚴選行提供

金鐘獎主持人陳明珠是黃子佼的接班人，跨足歌壇後推出首張專輯「有心人是」，昨以「婚禮」形式舉辦人生第1場音樂會，爸媽、哥哥、姪子、姑姑等親人齊聚相挺，她笑說：「我家人從台中、苗栗、板橋一路載人上來，像迎娶車隊一樣！」

力求第一次完美呈現，她的體重在籌備過程從49公斤瘦到43公斤，不禁喊話「唱完後要努力大吃了」，並為了答謝粉絲以及親友支持，她特邀台灣客家冠軍主廚劉雪玲，凌晨從苗栗準備婚禮級的小點，現做直送台北，宴請眾人享用，「當然要用最好的美食，讓我誠摯地唱歌，好好陪伴大家！」

她帶來多首新歌如「有心」、「明日的你」等等，還安排了自彈自唱橋段，又有好友、旺福主唱瑪靡相挺，兩人合唱「姐妹仔」，她說因為雙方同為客家人，「分外親切，因此慢慢成為好姐妹。」最後她將雙親最愛的歌曲「月亮代表我的心」改編成國、客雙語版本，陳爸爸自告奮勇舉手要合唱，於是她從台上走到父親面前對唱，氣氛感人。

期間她想起過世的好友，忍不住激動掉淚，她另提到現在多了歌手身分，像是一年24節氣多了變化，激勵自己還要多加油，也跟粉絲撒嬌：「在歌壇我就是非常新人，也許頻率不像主持那麼順耳，但請大家聽聽看嘛，請給我正面的鼓勵！」

陳明珠(右)在爸爸面前獻唱，氣氛動人。圖／洒落嚴選行提供
陳明珠(右)在爸爸面前獻唱，氣氛動人。圖／洒落嚴選行提供
陳明珠推出首張專輯「有心人是」。圖／洒落嚴選行提供
陳明珠推出首張專輯「有心人是」。圖／洒落嚴選行提供
陳明珠(左)邀請好友、旺福主唱瑪靡擔任嘉賓。圖／洒落嚴選行提供
陳明珠(左)邀請好友、旺福主唱瑪靡擔任嘉賓。圖／洒落嚴選行提供
陳明珠透露為了籌備專輯「有心人是」以及演唱會，體重掉了6公斤。圖／洒落嚴選行提供
陳明珠透露為了籌備專輯「有心人是」以及演唱會，體重掉了6公斤。圖／洒落嚴選行提供

黃子佼

上一則

洪曉蕾西班牙插管留後遺症 天價醫療費用曝光

延伸閱讀

Lulu接師父代言棒子 稱好久沒見到黃子佼

Lulu接師父代言棒子 稱好久沒見到黃子佼
黃子佼如何東山再起？命理師指點「這樣做」才有可能

黃子佼如何東山再起？命理師指點「這樣做」才有可能
黃子佼爆性騷醜聞以35萬交保後 孟耿如罕曬育兒動態惹鼻酸

黃子佼爆性騷醜聞以35萬交保後 孟耿如罕曬育兒動態惹鼻酸
NONO、黃子佼都交保 陳沂分析其中一人能全身而退

NONO、黃子佼都交保 陳沂分析其中一人能全身而退

熱門新聞

「中國好聲音」暫停播出，網傳導師薛之謙、周華健要退出。（取材自微博）

網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出

2023-08-30 18:07
哈林心疼李玟的遭遇。記者吳致碩／攝影

心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了

2023-09-01 14:01
傳林更新已簽約，頂替吳亦凡補拍「青簪行」。(取材自微博)

林更新AI「換臉」頂替吳亦凡 「青簪行」敗部復活？

2023-08-27 02:29
「中國好聲音」歷屆共誕生了5位「女冠軍」。（取材自微博）

「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

2023-08-27 00:21
張栢芝打破懷孕停工傳聞。（取材自小紅書）

張柏芝懷了第四胎？她穿一件衣服說明一切

2023-08-28 06:30
甄妮自爆香港小姐曾是她家的小三。（本報資料照片）

甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她

2023-09-02 21:38

超人氣

更多 >
中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」
甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她

甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她
華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮

華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮
美關切華為新機：坐實「制裁華為加速中國技術升級」？

美關切華為新機：坐實「制裁華為加速中國技術升級」？
「卡車司機」月薪萬元不再 華人司機紛紛轉行

「卡車司機」月薪萬元不再 華人司機紛紛轉行