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長春電影節 易烊千璽「滿江紅」爆冷奪影帝

娛樂新聞組／即時報導
易烊千璽在長春電影節以「滿江紅」獲最佳男演員。(取材自微博)
易烊千璽在長春電影節以「滿江紅」獲最佳男演員。(取材自微博)

第十八屆中國長春電影節2日在吉林長春舉行，獲七項提名的「流浪地球2」拿下最佳影片和最佳攝影獎，倪妮以「消失的她」獲最佳女演員，未出席的易烊千璽以「滿江紅」獲最佳男演員，由「滿江紅」的製片人代為領獎。

「流浪地球2」是2023年春節檔的票房亞軍，也是目前為止2023年度的票房亞軍，獲得最佳影片獎被指實至名歸。

至於年度票房冠軍「滿江紅」獲最佳導演、最佳男、女演員獎三項提名，最終易烊千璽獲得最佳男演員獎。

易烊千璽角逐最佳男演員的對手是「八角籠中」的王寶強、「萬里歸途」的張譯、「消失的她」的朱一龍、「熱烈」的王一博；有評論指出，易烊千璽的演技對比王寶強、張譯、朱一龍有差距，尤其是王寶強、張譯、朱一龍都已經是影帝了，即使「滿江紅」另一男主角沈騰的演技也是要遠勝過他，所以易烊千璽算是爆冷奪得影帝。

但畢竟易烊千璽目前是零零後演員中的領軍者，不僅票房最高，也是獲獎最多的一個。評論指出，易烊千璽年紀輕輕就拿影帝，對他來說肯定是很大的鼓勵，只是目前他的實力還夠不上影帝兩個字，只能說是有潛力的，仍需繼續努力。

至於「消失的她」倪妮獲得最佳女演員獎，女主角入圍的還有「熱烈」劉敏濤，「孤注一擲」金晨，「萬里歸途」殷桃，「滿江紅」王佳怡，對比來看，倪妮獲獎也是沒有多大問題。

長春電影節雖然不及三大主流電影節，但也已經有著30年的歷史，儘管本屆電影節的獲獎名單存在爭議，但也是評委會集體討論評選的結果，有著一定權威性、專業性。

倪妮在長春電影節獲最佳女演員獎。（中新社）
倪妮在長春電影節獲最佳女演員獎。（中新社）
王寶強的作品「八角籠中」獲金鹿獎評委會大獎。（新華社）
王寶強的作品「八角籠中」獲金鹿獎評委會大獎。（新華社）

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