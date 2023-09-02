衰運沒完？安珀赫德官司欠巨債沒還 驚傳撐柺杖變跛腳

安珀赫德被拍到要靠柺杖幫助行動。圖／摘自IG

安珀赫德去年與前夫強尼戴普大打誹謗官司，沒能讓自己再贏一回，反而被強尼的影迷羞辱到體無完膚，法庭也判她要付給強尼超過千萬美元的賠償金，雖然後來兩人達成和解，她不會需要繳完全部的賠償金，她的律師費用也是一筆沉重的負擔，據稱比她要給強尼的賠償金額還高，達1500萬美元。

八卦 刊物稱安珀四處像業界好友求援，無奈瑪格蘿比、卡拉迪樂芬妮、克莉絲汀史都華等，都疏遠她，給她釘子碰，她格外感受到人情冷暖。在官司後她到處旅遊，目前在西班牙馬德里定居，成為當地狗仔攝影緊盯的目標，也因此被拍到拄著柺杖、一跛一跛走路的模樣。網友不禁好奇，她到底怎麼樣又把自己給弄受傷？

毒舌網友回道：「我來猜猜，大概是強尼戴普把她推下樓了吧？」暗諷她過去堅持將強尼戴普形容為「家暴 男」，有人則如此回道：「是她把狗仔隊叫過來的嗎？」更有人的留言足以讓她看了心寒：「誰管她有多可悲？美國最被人痛恨的女人！」安珀去年打官司期間就因為太不受到觀眾歡迎，被預言未來很難會有片子敢重用她，演藝事業前途無亮，過了一年，她的人氣仍沒有回升。