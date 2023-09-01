一餐吃掉200萬 吃貨韓團發威連老闆都嚇傻了

ONEUS比出自己的代表動物。(記者吳致碩／攝影)

MAMAMOO師弟ONEUS日前訪台，在週末演出前接受媒體訪問。他們第一次造訪寶島，成員們相當興奮，尤其他們又以吃貨男團出名，早就迫不及待想吃小籠包、大腸麵線和鳳梨酥、芒果冰。

為了這趟台灣行，ONEUS特地學了中文，煥雄想稱讚粉絲「漂亮」，抒澔則想告白「我們很想你們」。因為食量驚人，他們已經等不及要喝珍奶、嗑小籠包。煥雄誇張形容，自己也很喜歡珍奶，「過去一年我都沒喝，就是要來喝最道地的。」

說到愛吃，ONEUS滔滔不絕分享他們的豐功偉業。建熙說有次甚至結帳金額高達200萬韓元，吃到那一家烤肉店特定部位的肉全都賣光，公司代表最後乾脆拿走他們的菜單，禁止他們再加點，「之後老闆要請客，乾脆都請我們吃吃到飽」。

不過因為他們挑食，如果遇到不喜歡的食物就沒輒了。在討論能吃幾粒小籠包時，抒澔有信心一人吃完50個，LEE DO直接說應該沒有上限，XION笑成如果全員一起開吃，店家應該可以提早打烊。

ONEUS說，台灣是他們第一次到訪的國家，很想把握時間多體驗不同文化。在訪談時看得出成員們很努力想多回答有趣的答案，帶動現場氣氛。無奈事前相關溝通不足，媒體到了訪問現場才知道無法提問，也不清楚官方選中什麼問題要問。最後ONEUS還突然來上一段舞蹈表演，訪問就在諸多遺憾中結束。