知名主持人李湘突宣布「我退休了」未來計畫曝光

李湘。（取材自微博）

中國47歲知名主持人李湘突在微博 發文稱自己退休 了，網友稱：「47歲就退休了，羨慕」、「姐的生活簡直就是我的夢」。

李湘在微博表示，最近不少人問到近況，「哈哈…我已退休了未來的日子！帶好孩子！照顧好父母！鍛煉好身體！好像比工作還事多呀！謝謝大家一直以來的關心和支持！祝福大家一切順利！」

據報導，李湘1995年在就讀中國傳媒大學時，就進入央視實習，畢業後主持《快樂大本營》，同時進行演戲唱歌廣告等業務；2004年創立自己的娛樂公司，投資電視劇；2013年任深圳衛視副總監，又成為了360娛樂總裁，「基本在四十歲之前一刻沒停歇」。