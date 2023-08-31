台男星赴陸再試水溫 驚覺熟識的公司竟倒閉一半

董至成瘦身後決定留在台灣工作，也更有時間陪伴兒子。記者沈昱嘉／攝影

台灣藝人董至成疫情 前赴日發展2年，沒想到和老婆聚少離多最後引發婚變，如今疫情趨緩，是否將繼續赴大陸打拚，他表示，「前陣子我去了一次，那裡的經濟緊張，大學生、底層工人至少一半以上陷入失業，我走了一輪跟過去合作過的公司聯絡，發現北、上、廣、深圳重要城市的製作公司、傳媒一半倒閉，就連當年我在北京 簽約的經紀公司也不見了，現在都改直播賣貨。」

他3年前和結褵21年的妻子離婚，當時宛如晴天霹靂，冷靜過後慢慢接受一切，時值台灣疫情爆發，他沒回大陸，留在家鄉工作，但台灣演藝圈也不景氣，曾表態想回和胡瓜搭檔多年的「綜藝大集合」，但節目並無意願。最近他花了3個月從88公斤一路甩肉回到73公斤，他說New look，New change，「瘦下來後，接業配、拍抖音 、賣產品，工作漸漸變多」。

他說，「大陸那邊，疫情期間，餐廳倒了幾十萬家，後來撐過來的，大家以為能賺很多，但其實不然，開放後，民眾反而不敢花錢，賺到的，不是先還之前的債務，就是存起來不敢花，因為大家都心有餘悸，不知道之後還會有什麼災難和意外，很多店家根本賺不到錢，經濟很緊張。我跟兒子互動非常好，要我像過去每月花10至15天飛大陸，我真的不行，未來那邊有短期像1至2個月的戲要拍，我會接，目前決定暫時留在台灣。」