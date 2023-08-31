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去年12月才生女兒 金曲歌后突宣布變「3寶媽」淚崩了

記者梅衍儂／台北即時報導
徐佳瑩看到在烏干達認養的「女兒」透過影片表示想來台灣看她，讓她當場淚崩。記者王聰賢／攝影
徐佳瑩看到在烏干達認養的「女兒」透過影片表示想來台灣看她，讓她當場淚崩。記者王聰賢／攝影

金曲歌后徐佳瑩和導演老公比爾賈擁有一對兒女，去年12月才喜迎千金，她今（30）日在世界展望會代言記者會上突然宣布升格「三寶媽」，眾人以為她又有喜了，原來是她在烏干達認養了8歲女孩「艾紗兒」。

徐佳瑩笑說艾紗兒個性害羞，自己主動擁抱、摸頭促進雙方關係，離開前艾紗兒緊緊抱著她，她感性說：「深切感受內心的澎湃， 那一抱我會記得一輩子，就算我們此生不會再見面，但好險我們有見過面，希望她越來越好。」返台後她也向兒女說多了個「姐姐」，不過2歲半的兒子似懂非懂，老公則大讚艾紗兒很有氣質，她也期待未來繼續收到艾紗兒的照片及信件。記者會上艾紗兒透過影片喊話「 希望有一天可以去台灣找你」，讓徐佳瑩當場落淚。

她11月4、5日將在台北小巨蛋開唱，這陣子忙彩排、練團以及運動，她感謝老公分擔家務、陪伴小朋友，讓她非常安心。她也說有時工作累了會拿出去烏干達的影片自省，「世界上另一個地方雖然好像平行時空，但是真實發生、面臨困境，他們還是會露出笑容，連抱怨都不知道，我們其實也可以很容易得到快樂，我是非常幸運的，這趟旅程我才是最受惠的那一方。」

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