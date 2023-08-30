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威尼斯影展熱烈開幕 舒淇有望爭「紅毯第一美」

記者陳建嘉／即時報導
舒淇是歐洲各大影展的常客。(歐新社資料照片)
舒淇是歐洲各大影展的常客。(歐新社資料照片)

第80屆威尼斯影展即將熱鬧開幕，但受到演員工會罷工影響，許多好萊塢影人包括艾瑪史東、辛蒂亞都宣告缺席，不過華人巨星舒淇、梁朝偉預計都會現身，舒淇擔任威尼斯影展評審之一，確定會出席開幕典禮，外媒更看好舒淇會成為「紅毯第一美」。

本屆影展評審團主席是「樂來越愛你」導演達米恩查澤雷，攜手名導珍康萍、舒淇等人一起為主競賽影片評選，舒淇先前已分別當過柏林影展、坎城影展的評審，今年為威尼斯影展評選，也會遇到本屆終身成就獎得主梁朝偉，2人相識多年，曾於「韓城攻略」合作，這次有望再度同台合影。

梁朝偉日前才宣告諜報電影「金手指」將於年底上映，卻無端捲入與偶像女星程瀟的緋聞，讓他透過經紀公司發表聲明嚴正否認，此次出席威尼斯影展，一舉一動也會引起外界關注。

已有一些好萊塢演員受罷工協議規定，無法宣傳，就連原本開幕片是辛蒂亞主演的「挑戰者」，也因為演員無法宣傳而臨時撤檔，但也有一些例外。美媒「綜藝報」指出，喬治克隆尼執導新片「The Boys in the Boat」參展威尼斯，他會以導演身份亮相紅毯，還有「法拉利」男主角亞當崔佛、「The Promised Land」主角麥斯米克森還有主演競賽片「記憶」的奧斯卡影后潔西卡雀斯坦皆獲准出席，外媒更表示，因為這些電影並非由「電影電視製片人聯盟」成員製作，不會受到協議影響，而這也已經是近2個月內，好萊塢大明星亮相的唯一機會。

劉嘉玲(左)預計會再度愛相隨，跟著丈夫梁朝偉前進威尼斯影展。圖／摘自微博
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丹麥影帝麥斯米克森將出席威尼斯影展紅毯。(美聯社)
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梁朝偉今年初才來台出席「悲情城市」重映活動。本報資料照片
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亞當崔佛將隨著「法拉利」出席威尼斯影展。(路透資料照片)
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坎城影展 梁朝偉 好萊塢

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