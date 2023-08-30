威尼斯影展熱烈開幕 舒淇有望爭「紅毯第一美」

舒淇是歐洲各大影展的常客。(歐新社資料照片)

第80屆威尼斯影展即將熱鬧開幕，但受到演員工會罷工影響，許多好萊塢 影人包括艾瑪史東、辛蒂亞都宣告缺席，不過華人巨星舒淇、梁朝偉 預計都會現身，舒淇擔任威尼斯影展評審之一，確定會出席開幕典禮，外媒更看好舒淇會成為「紅毯第一美」。

本屆影展評審團主席是「樂來越愛你」導演達米恩查澤雷，攜手名導珍康萍、舒淇等人一起為主競賽影片評選，舒淇先前已分別當過柏林影展、坎城影展 的評審，今年為威尼斯影展評選，也會遇到本屆終身成就獎得主梁朝偉，2人相識多年，曾於「韓城攻略」合作，這次有望再度同台合影。

梁朝偉日前才宣告諜報電影「金手指」將於年底上映，卻無端捲入與偶像女星程瀟的緋聞，讓他透過經紀公司發表聲明嚴正否認，此次出席威尼斯影展，一舉一動也會引起外界關注。