「美國甜心」容貌回春 梅格萊恩相隔15年重返愛情喜劇

梅格萊恩今年已經邁入61歲。(路透資料照片)

61歲「美國甜心」梅格萊恩曾拍過無數經典浪漫喜劇，包括「當哈利 遇上莎莉」、「西雅圖 夜未眠」以及「電子情書」，更在90年代被封為「浪漫喜劇女神」，卻因為與羅素克洛的婚外情讓形象大傷，而後亟欲挑戰演技也功敗垂成，眼見同期的浪漫喜劇女星茱莉亞蘿勃茲、珊卓布拉克早已名利雙收，自己反而卡在青黃不接的階段，相隔15年，自從「女人至上」之後重返愛情喜劇領域，這次還親自當上導演推出「What Happens Later」，海報、劇照一出就引起美國網友討論，尤其她先前容貌疑似過度整形，在最新劇照再度變得自然，認為是容貌回春。

梅格萊恩接受「娛樂周刊」訪問時，也提到老搭檔諾拉艾芙蓉離世後，對自己影響很大，諾拉曾為她打造「當哈利遇上莎莉」、「西雅圖夜未眠」以及「電子情書」，讓她一度成為不敗的票房女王，於是她想拍一部電影來向諾拉致敬。「What Happens Later」敘述一對早已年過半百的前情侶，因為受到雪災影響，2人分別只得困在機場動彈不得，卻偶然遇到彼此，發現彼此仍對自己有吸引力，「這個故事對於浪漫喜劇來說，還是有些進化的，是關於老年人的故事」。