中學就開始呼麻 永山絢斗認罪「旁聽席次被瘋搶」

永山絢斗憔悴認罪。(摘自東京體育報)

日本男星永山絢斗日前因染毒遭警方逮捕，他28日出庭，19個旁聽席次被274人瘋搶，大家都想一窺明星受審的八卦 現場。永山絢斗當庭承認呼麻，而且從中學二年級開始接觸毒品，雖然中間並未連續吸食，但耐不住誘惑，18、19歲時淪陷成癮。

影片來源：YouTube 日テレNEWS

34歲的永山絢斗是知名演員瑛太的弟弟，兄弟倆同樣都在演藝圈打拚，永山絢斗知名度雖然不及哥哥，但也演過「重版出來！」等多部日劇 ，好不容易接下NHK大河劇「致光之君」，但6月時警方在他家搜出1.6公克乾燥大麻 ，立刻將他逮捕移送法辦，到手的戲約一夕之間化為烏有。

在律師協助下，永山絢斗7月7日以300萬元日幣（約2萬美元）交保，今天首度開庭，他對吸食大麻一事坦承不諱，希望坦白從寬換取緩刑。他自稱吸食大麻主要是用來放鬆心情和助眠，平時都是以捲煙形式吸取。

檢察官當庭出示他被沒收的大麻，詢問他還要不要，永山絢斗低聲拒絕。律師為他求情，表示永山絢斗吸食量少，現在悔不當初，未來家人和經紀公司同仁一定全力督促他戒毒。永山絢斗也道歉：「因為我的天真和懦弱，給許多人添麻煩了，真的非常抱歉。」檢方最後對他求處6個月有期徒刑，全案預計9月1日宣判。