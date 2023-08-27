我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印度稻米出口又有新限制 再度威脅全球供給

商務部長雷蒙多抵達北京 展開4天訪問

女星突發全黑圖 悲吐「打了數不清的點滴」：真的好累

記者陳慧貞／即時報導
項婕如罕吐入行心聲，自認近期「健康在崩坍」。記者沈昱嘉／攝影
項婕如罕吐入行心聲，自認近期「健康在崩坍」。記者沈昱嘉／攝影

24歲女星項婕如當年以電影「有五個姊姊的我註定要單身了啊！」出道，曾主演電視劇「網紅的瘋狂世界」，並參演「媽，別鬧了！」、「台北女子圖鑑」等影集，演出不少知名作品，但今（27日）她突然在IG曬出全黑圖，寫下：「已經想不起來多久沒有勇氣看著鏡子裡的自己」，罕見吐露近況，令人憂心。

出道5年的項婕如，過去曾因非科班出身，導致懷疑自己的表現，加上網友攻擊，曾長達2年時間總會鑽牛角尖、陷入鬼打牆時期，沒想到近日她發文透露自己全身布滿蕁麻疹，因焦慮反覆抓頭皮，還抓到好幾塊長不出頭髮，而抓破的傷口也一直未痊癒，刺痛與灼熱感不斷輪替，但為了維持工作正常運作，她「打了數不清的點滴與針劑」，每次結束後，還得面對不定時發生的「暈針反應」。

她坦言，即使身邊的人都告訴她不要焦慮、害怕，但她總會不受控制地去想那些承擔不起的後果，不知該怎麼分配接下來的固定支出，不知該怎麼繼續支撐自己與照顧家人，儘管喜歡這份工作帶來的使命，也用盡一切力氣想對得起這份工作，「卻還是在不可控的因素下輕易地被推翻」，為此，長期的壓力讓她身心俱疲，坦承：「我無法不去正視自己的健康一天天在崩坍，不論是心靈還是肉體，失眠躺在床上焦慮的時刻占據每個夜晚，我真的好累，也許是我不夠堅強，也許真的是我還不夠努力，抱歉」。

對此，根據「三立新聞網」報導，所屬經紀公司表示，項婕如近期工作多，加上自我要求高、求好心切，造成壓力，公司目前已陪同治療，也安排調養計畫，感謝外界關心。

項婕如突曬全黑圖吐露近況。圖／摘自IG
項婕如突曬全黑圖吐露近況。圖／摘自IG

失眠

上一則

還沒告贏福原愛 江宏傑球館爆財務問題 突暫停營業

下一則

「未來少女」計分遭質疑 節目道歉「工作人員疏失」

延伸閱讀

陳妍希送兒子上國際學校 學費超驚人

陳妍希送兒子上國際學校 學費超驚人
「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名
甄嬛傳女星 出生時被嗜賭父親丟垃圾桶

甄嬛傳女星 出生時被嗜賭父親丟垃圾桶
澳門CEO老公出事後…「乘風2024」邀約 安以軒傳將復出

澳門CEO老公出事後…「乘風2024」邀約 安以軒傳將復出

熱門新聞

楊坤早前就曾吐槽過「好聲音」沒戲了。(取材自微博)

才遭刀郎新歌暗諷…楊坤口碑反轉 只因痛批好聲音「沒戲了」

2023-08-20 21:58
「中國好聲音」歷屆共誕生了5位「女冠軍」。（取材自微博）

「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

2023-08-27 00:21
海鳴威也不指名透露「中國好聲音」黑箱。(取材自微博)

「好聲音」黑箱狂爆 男歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級

2023-08-22 23:58
那英過往怒踹偷拍者的影片被翻出。（取材自微博）

那英又黑了… 機場踹人被挖出 被爆拋售4.5億人民幣豪宅

2023-08-25 21:17
李玟控訴節目方不公平。(截自噓！星聞)

李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

2023-08-20 10:46
高允貞在韓劇「Moving異能」中飾演女配角。(取材自Instagram)

「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正

2023-08-26 19:10

超人氣

更多 >
「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名
「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正

「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正
別管鮑爾怎麼說 Fed升息可能已大功告成

別管鮑爾怎麼說 Fed升息可能已大功告成
拜登演說鬼扯一堆 失智症引發「虛談現象」？

拜登演說鬼扯一堆 失智症引發「虛談現象」？
亞裔體內「永久性化學物質」 明顯高於其他族裔

亞裔體內「永久性化學物質」 明顯高於其他族裔