女星突發全黑圖 悲吐「打了數不清的點滴」：真的好累

項婕如罕吐入行心聲，自認近期「健康在崩坍」。記者沈昱嘉／攝影

24歲女星項婕如當年以電影「有五個姊姊的我註定要單身了啊！」出道，曾主演電視劇「網紅的瘋狂世界」，並參演「媽，別鬧了！」、「台北女子圖鑑」等影集，演出不少知名作品，但今（27日）她突然在IG曬出全黑圖，寫下：「已經想不起來多久沒有勇氣看著鏡子裡的自己」，罕見吐露近況，令人憂心。

出道5年的項婕如，過去曾因非科班出身，導致懷疑自己的表現，加上網友攻擊，曾長達2年時間總會鑽牛角尖、陷入鬼打牆時期，沒想到近日她發文透露自己全身布滿蕁麻疹，因焦慮反覆抓頭皮，還抓到好幾塊長不出頭髮，而抓破的傷口也一直未痊癒，刺痛與灼熱感不斷輪替，但為了維持工作正常運作，她「打了數不清的點滴與針劑」，每次結束後，還得面對不定時發生的「暈針反應」。

她坦言，即使身邊的人都告訴她不要焦慮、害怕，但她總會不受控制地去想那些承擔不起的後果，不知該怎麼分配接下來的固定支出，不知該怎麼繼續支撐自己與照顧家人，儘管喜歡這份工作帶來的使命，也用盡一切力氣想對得起這份工作，「卻還是在不可控的因素下輕易地被推翻」，為此，長期的壓力讓她身心俱疲，坦承：「我無法不去正視自己的健康一天天在崩坍，不論是心靈還是肉體，失眠 躺在床上焦慮的時刻占據每個夜晚，我真的好累，也許是我不夠堅強，也許真的是我還不夠努力，抱歉」。