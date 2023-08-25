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「好聲音」停播股價蒸發35億 甄妮爆：李玟入夢了

記者梅衍儂／即時報導
李玟生前參加「中國好聲音」擔任導師。圖／摘自微博
李玟生前參加「中國好聲音」擔任導師。圖／摘自微博

對岸節目「中國好聲音」自2012年開播以來造就不少歌手和話題，天王天后如那英、謝霆鋒、汪峰等都當過導師，然而節目11年來爭議不斷，近日李玟CoCo生前抗議賽制不公、遭節目霸凌的影片和音檔流出，演藝圈大咖甄妮、韓紅聲援，加上網友聯合抵制，終於讓節目被勒令停播、啟動調查機制，消息一出，該節目母公司星空華文股價暴跌。

「中國好聲音」的黑幕爆不停，歌手、參賽者紛紛爆料當年受到不公平待遇，曾經是學員的李嘉捷日前爆料要一個導師轉身需付人民幣50萬元（約7萬美元），甚至盛傳曾有冠軍是花了人民幣3千萬換來的。節目財大氣粗的風氣引來播出單位的注意，今（25）日浙江衛視宣布暫時停播「中國好聲音」，並表示正在進行調查。不少網友拍手叫好，認為早該查辦。

李玟生前摯友甄妮聽聞消息激動大哭，表示：「哭累了休息一下，這只是第一回合，真的停播才算數。」透露最近夢到李玟，「她半夜撫摸我的臉很不捨。我更知道今晚她還會來謝大家。CoCo安息吧。」

停播消息一出，該節目母公司星空華文股價陷入低靡，收盤價大跌12.78%，而上周股價則是重挫23.4％，6天來市值蒸發約35億美元。不過也有網友擔心停播只是做做樣子，等風頭過去後，節目會死灰復燃。

李玟 中國好聲音 霸凌

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