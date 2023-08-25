中國好聲音宣布暫停播出 背後公司市值已蒸發35億

已故華語樂壇歌后李玟生前曾控訴《中國好聲音》不公的錄音檔曝光，引發輿論譁然。（取自微博）

浙江衛視微博 25日發布消息稱，鑒於對觀眾和網友反映的《中國好聲音 》節目的問題正在調查之中，該節目暫停播出。

《中國好聲音》版權方星空華文港股25日大跌17.9％。實際上，從8月18日以來，短短6個交易日，該股已暴跌56％，市值蒸發276.8億港元，折合美元超過35億元。

日前，一段李玟 生前講述參與《中國好聲音》時遇到不公平待遇的錄音曝光，引發廣泛討論。

《中國好聲音》節目組在微博發布聲明稱，當前在網路平台散佈的錄音為自媒體帳號惡意剪輯，並表示節目組與李玟的誤會經溝通當時即已消除，不再對此事過多解釋。

8月20日晚，浙江廣電集團就近期《中國好聲音》節目引發的爭議作出回應，表示將進一步調查核實，並接受廣大觀眾和網友監督。

對《中國好聲音》的停播，網友紛紛評論稱，「停播或許是最好的解決辦法」。不少網友希望，中國好聲音節目組可以「重整行裝再出發」、「能在好聲音裡聽到真正的好聲音」。

一位業內資深人士向《每日經濟新聞》表示，《中國好聲音》出現的問題，不是一個節目組和某個人的問題，這是行業機制面對的共同問題。在他看來，綜藝節目在商業化面前需要把握好度，不能把商業價值和盈利當成唯一考核標準。「綜藝黃金十年一去不返」。