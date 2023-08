港媒爆料黃心穎已登記結婚。(取材自Instagram)

香港 女星黃心穎2019年爆出與許志安的不倫戀,被稱為「地表最強小三」,而也因為偷情形象重挫,女方演藝事業重創,也就此神隱。她去年認愛新歡泥鯭(黎萬宏),近來卻傳出兩人已正式登記結婚,外界紛紛猜測可能是已經懷孕。事隔一周,黃心穎23日在IG首發聲。

黃心穎日前遭爆疑似已婚的消息,她並未向媒體正面回應。事隔一周,她在IG上突然更新動態,並用英文寫下:「Rainbow on my elbow. No one luckier than me.(手肘上的彩虹,沒有人比我更幸運)」還附上與愛犬的合照,短短9字引發外界諸多聯想。

許志安爆出婚外情後,鄭秀文選擇原諒,許志安則回歸家庭並積極復出演藝圈;黃心穎的前男友馬國明在事件爆發後便與她分手,2020年傳出與湯洛雯戀愛,2023年1月1日宣布訂婚喜訊。