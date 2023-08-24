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感慨李玟「不該受這樣對待」 中國名主持讚她像個母親

噓！星聞／即時報導
華語歌壇巨星李玟。（取材自微博）
華語歌壇巨星李玟。（取材自微博）

李玟生前淚訴被「中國好聲音」節目組侮辱，引爆網友怒火，而在昔日「好聲音」學員、網紅聲援挺李玟後，甄妮、韓紅、楊培安等資深藝人也相繼發聲，而關鍵人物，李玟被節目組設計摔倒當天，和李玟合唱的學員澤鵬也曝光錄製過程中和李玟的私訊對話內容。

一段九分鐘的控訴音檔讓大眾感受到李玟的痛苦，得知「中國好聲音」節目組的惡劣行徑，接著再一段近20分鐘的音檔，還原學員、李玟遭節目組不合理對待的實情，以及李玟一心為學員著想，如母親為孩子用盡心力的溫情與愛心。

中國知名主持人涂磊23日晚間分享一段七分鐘影片為李玟發聲，直說：「她不應該受到這樣的對待！」涂磊表示李玟過世時曾拍了影片，本以為會是最後的緬懷，「但萬萬沒想到，逝者並未長眠，因為心有不屈、不甘、不願、不明，也許這就叫死不瞑目。」

他談及聽到李玟控訴「中國好聲音」錄音檔內容的感受，「快50歲的人了、成名28年，榮譽無數，卻哭得像個孩子，可見是有多委屈。」他談李玟鼓勵學員的錄音內容，稱李玟就像個愛孩子的母親一樣，甚至面對節目組的惡行，李玟仍教學員以沉著、冷靜的態度去面對。

涂磊表示李玟就是「至純、至善、正義，勇敢發聲」的「好聲音」，而事件爆發無疑是對娛樂圈打了一記耳光，「我們現在所看到的這個圈子，固然也有美好、溫暖，但不絕於耳、充斥眼簾的，是虛偽、虛榮、虛假，是自私、自利、自我，是搶資源、搶角色、搶C位，是趨炎附勢、捧高踩低、成王敗寇的世態炎涼。」

涂磊聽李玟控訴音檔，更點出「她最狠的話，也只有『壞人』這兩個字」，將她比喻為包容豁達、深明大義的母親，稱她在乎學員就像是母親在乎自己的孩子一樣，但涂磊也感慨：「李玟唯一做錯的就是太認真、太像個母親。」

涂磊為李玟發聲。（取材自微博）
涂磊為李玟發聲。（取材自微博）

李玟 中國好聲音

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