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男神李現爆秘戀 美豔網紅被起底「帶球逼走正宮」

記者陳慧貞／即時報導
中國男星李現當今是炙手可熱的男神代表之一。（取材自微博）
中國男星李現當今是炙手可熱的男神代表之一。（取材自微博）

中國男神李現近期搭檔「神仙姐姐」劉亦菲主演的電視劇「去有風的地方」，該劇題材清新療癒，李現也因扮演暖男「謝之遙」一角再度翻紅，而隨著人氣飆漲，他的感情生活也備受矚目，7月被中國狗仔挖出正與一名性感女網紅秘戀，事後雙方皆未回應，而這名緋聞女友最近又被爆出曾有過一段婚姻和孩子，引來網友議論紛紛。

31歲的李現2019年拍攝愛情劇「親愛的，親愛的」闖出知名度後，隨即私下行動被偷拍，手機號碼、住址也被黃牛拿出販賣，幾乎無隱私可言，為此他行事特別低調。但正所謂人紅是非多，近期他被爆與一名外表性感冶豔、身材相當火辣的女網紅「曉雪Winema」熱戀。

有網友爆料，該名網紅曾透露自己的男友是湖北人，而李現正好出生於湖北，網友也發現李現曾說愛吃胡蘿蔔牛肉絲，恰恰也出現在網紅曬出的餐桌菜餚上，加上情侶對話截圖，網紅男友暱稱叫「一休」，李現2019年演過古裝劇「劍王朝」中的髮型就曾被吐槽像「一休和尚」動畫中的侍衛，雙方連上半年的行程也幾乎重疊，6月底都去看了周杰倫在海南海口演唱會，種種蛛絲馬跡，將這段緋聞傳得沸沸揚揚。

最近有網友起底「曉雪」，指控女方原本是小三，靠「帶球」逼走正宮上位，但後來離婚，有過一段短暫婚姻，網友質疑她靠婚姻致富，「曉雪」回應自己收過追求者送的豪車，自家家境也很優渥，是前夫爸媽希望兩人在一起，離婚也是AA制，反擊網友「愚昧」、「網上吃瓜，不知道什麼真什麼假」。

對於網友追問和李現的感情，是否隱瞞過往，「曉雪」反問對方：「我需要隱藏嗎？」，對於到底「是不是李現的女友？」，她沒正面回答，反嗆網友：「你去問他(李現)啊！」，此番對話曝光後，多數網友則認為女方蹭李現的熱度成分居多，回應語意曖昧不清、避重就輕，但主角李現仍持續封口不回應。

李現(右)與劉亦菲主演「去有風的地方」再度翻紅。（圖：中天娛樂台提供）
李現(右)與劉亦菲主演「去有風的地方」再度翻紅。（圖：中天娛樂台提供）
中國性感女網紅「曉雪」身材火辣。（取材自微博）
中國性感女網紅「曉雪」身材火辣。（取材自微博）

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