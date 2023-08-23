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福原愛帶走兒子江宏傑無法見 日本律師：涉誘拐罪

中央社東京23日專電
江宏傑(左)、福原愛。(取材自微博)
江宏傑(左)、福原愛。(取材自微博)

日本知名律師北村晴男在YouTube頻道，評論台灣桌球選手江宏傑與前妻福原愛因長男問題對簿公堂。他說，母親突然帶走孩子觸犯了誘拐罪。日本人民對此不以為意是大錯，從國際上來看，是日本之恥。

江宏傑7月27日在台日律師的陪同下，在位於東京的日本外國特派員協會（FCCJ）召開記者會表示，他在7月20日收到日本法院裁判結果，對判決結果表示感謝，也希望福原愛儘快執行法院命令。

不過，江宏傑的日本律師大渕愛子表示，判決結果出爐後，福原愛方面毫無回應，因此不排除申請強制執行。

福原愛也透過日本律師發表聲明，表示將上訴，並強調她在日本與台灣法院涉及的皆為家事案件，完全沒涉及誘拐等刑事案件。

日本Sponichi Annex今天報導，常在電視上被諮詢法律問題的北村在YouTube頻道表示，有很多人詢問他「擁有共同親權（監護權）的父母在已離婚的情況下，一方帶走孩子算是涉及誘拐罪嗎？」北村答說，一般這樣案例的話，誘拐罪是成立的。

他指出，婚姻中擁有共同親權，結果某一天母親將孩子帶走，以國際標準而言，光是這樣就相當於觸犯誘拐罪。但是，在日本，長期以來並未將誘拐罪立案，目前將這種情形立案的案例少。

有關日本常見的「單親帶走孩子分居」的情況，北村的主張是，除非是有孩子被施暴等的正當理由，若無正當理由突然將孩子帶走的話，就是侵害、漠視另一方的親權，相當於觸犯誘拐罪。

北村表示，日本目前這種案例還很多，但他要強調的是，既然結婚生子了，孩子該如何撫養應該是身為父母者好好協商做決定，單方突然把孩子帶走，毫無疑問的就是誘拐。

對此情況，北村指出，在日本，好像法務大臣（相當於法務部長）、警察廳（警政署）也承認，並發出通告。但是，國民的意識、身為父母者的意識還未改變，至今還是有很多單方把孩子帶走的案例。

北村嚴厲抨擊說：「這是日本的很大的錯誤，從國際上來看，這是日本之恥。」

他認為，從國際上來看，日本這種情況較特異，比較明顯的是因為國際結婚（與他國人士結婚），日本常被譴責為縱容誘拐罪這種重罪的國家，主要是日本人民的意識未變化。

北村對於日本的現況感到悲觀。他認為，原本父母就有和孩子充分交流的權利，不僅是那樣，對孩子而言，也有與父母交流獲得父母之愛的權利，但單獨親權卻妨礙了那樣的權利，認為那是很不可取的惡法。

日本 福原愛 江宏傑

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