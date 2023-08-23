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珍妮佛宣傳「直播秀3」 意外突喊「受夠取消文化了」

記者陳建嘉／即時報導
珍妮佛安妮斯頓回歸主演「晨間直播秀」第3季。(Apple TV+提供)
珍妮佛安妮斯頓回歸主演「晨間直播秀」第3季。(Apple TV+提供)

珍妮佛安妮斯頓主演熱門影集「晨間直播秀」即將推出第3季，自從前兩季分別討論#MeToo、權勢性騷、性別歧視以及疫情影響之後，這回將關注更多社會議題，珍妮佛早在演員工會罷工前接受「華爾街日報」訪問，雖然自己主演戲劇出現「取消文化」，但她自己倒是坦言受夠了。

即便時常為女性發聲，不過珍妮佛認為「取消文化」已經被過度運用，「我可能這樣說就會被大家取消了，但我真的不懂這樣的意義為何...完全沒有救贖的機會？我不知道，但我不會把所有人都與哈維溫斯坦相提並論」，珍妮佛透露自己並未被溫斯坦騷擾，但與對方相處過，認為溫斯坦確實不是一個好相處的人，她只是認為這一切似乎有些過頭。

早在2021年宣傳「晨間直播秀」第2季，珍妮佛就曾向「紐約時報」表示，「我希望我們在激動時可以冷靜一下，即時處理每件事，並用正當的程序，不然只是一個舉動，某人就要徹底消失，這太容易了」。雖然她也像是「晨間直播秀」的影集內容一樣，批判常用權勢性騷的中年男性，但她確實認為網路上這樣的言論有些失當，然則，她也因為成名作「六人行」的種族歧視爭議成為網路熱門話題，她當時並未回應，但如今看來她似乎對此真的不太開心。

種族歧視 性騷 華爾街

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