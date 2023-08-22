才甜蜜登記再婚 台女星驚爆身體一異狀以為罹癌

賴慧如心情不好就喜歡淋雨跑步。圖／時代創藝提供

賴慧如才跟國標舞男友劉家銘登記結婚，昨辦新專輯「若是拄著落雨天」記者會，可謂喜上加喜，而她再三強調沒有懷孕，表示：「因為工作關係沒有時間照顧小孩，他覺得這樣對孩子很不負責任，希望等到工作暫時告一個段落之後再有生育計畫，目前還是先以工作為重。」

聊到婚後生活，她說跟老公更懂得如何尊重彼此，「我願意把接下來的人生交給他，因為他不會限制我、控制我想做的事，反而很鼓勵、支持我去做想做的事。」她提到今年2月的美國之旅算是感情加溫之旅，因為打從交往以來，彼此沒有這麼長時間地密集生活與相處，各自都有過一段失敗的婚姻，但也都在失敗的婚姻中有所成長。

昨下起大雷雨，她說每到下雨天，就會想到初戀，當年因為父母離異，自己在校遭到同儕嚴重排擠、霸凌 ，初戀男友會起身保護她，後來被阿嬤發現，除了阻止她談戀愛，甚至衝到學校要替她辦轉學手續，兩人被迫分手，那時外面就下著雨。

後來她只要心情不好就會淋雨跑步，會造成掉髮嗎？她驚呼表示以為是生小孩造成，因為產後出現嚴重落髮，每次一摸頭髮，都是一大把一大把的掉，由於相當嚴重，餘悸猶存地說：「當時還一度以為我得癌症 。」幸好後來做健康檢查發現沒有大礙。