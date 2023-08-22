64歲金佩姍瘦身10公斤現況曝光 認和老公「沒熱情」

金佩姍。記者李政龍/攝影

「金八點」資深歌手金佩姍和富商老公結婚27年育有2子，受疫情 影響夫妻倆已3年未見，好不容易他前幾天自對岸返台，見到瘦了10公斤的她大讚「怎麼變那麼漂亮」，但她卻說沒有小別重逢的熱情，而是「蓋棉被、純聊天」，甚至把老公踢去客廳睡。

金佩姍22日出席「黃金歲月青春99演唱會」記者會，她將在12月2日於台中唉唱，和周玥綺、陳隨意、吳申梅與郭忠祐等歌手輪番上陣。暌違8年未登台的她現在163公分高、體重49公斤，即使已64歲仍聲如洪鐘，狀態保持得相當好。

提到老公，她說多年未見反而不習慣彼此，「他事業心很重，一直在講電話，我趕他去客廳睡。」難道沒有熱情纏綿？她說：「完全沒有，我們是老夫老妻了，蓋棉被純聊天，一起看電視。」透露老公誇她變漂亮，她還是很開心，今是情人節，一家人還是幸福一起過，吃兒子煮的情人節大餐。