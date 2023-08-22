湯姆克魯斯不爽「芭比」？辛苦賣命反吃敗仗 不是滋味
拚死拚活賣命，比不過人家打扮美美的搞笑？湯姆克魯斯在疫情3年間，砸了大錢、費盡千辛萬苦拍完「不可能的任務：致命清算 第一章」，結果上映後竟然在美國被觀眾冷落，連帶世界各地反應亦不若預期，更被幾個月前沒人看好能賣贏「不」片的「Barbie芭比」打得落花流水。英國「太陽報」報導，包括湯姆克魯斯在內的「不」片工作人員，想到這件事，肚子裡都有一把火，只是不便發出來。
在暑假檔還沒開跑前，「不可能的任務：致命清算 第一章」被各方看好將是最熱賣的巨片之一，「Barbie芭比」則沒有太多人能確保會大賣，再加上另一部大片「奧本海默」同檔對打，被預期會互相削弱，連湯姆克魯斯都主動發布和「不」片導演克里斯多夫麥奎里「亮票」表示「芭比」和「奧本海默」都挺、都買票去看的圖文，以為這樣是展現娛樂圈大哥的風度，鼓勵大家共存共榮，而不是惡性競爭，結果這兩部片真的攜手共創空前佳績，代價卻是「不」片的賣座暴跌，觀眾都跑去看另外兩部大片，反而有可能光靠戲院收入會賠大錢。
「太陽報」報導，現在湯姆克魯斯與「不可能的任務：致命清算 第一章」工作人員對「Barbie芭比」抱著複雜的情緒，一方面它瘋狂大賣，有助於電影市場的活絡，是各方樂見的結果，然而「芭比」把他們的票房吃的精光，想到還是忍不住不開心，沒辦法替他們高興，心裡頗不是滋味。
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