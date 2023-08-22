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魔鏡魔鏡，誰是最蠢的人 「白雪公主」瑞秋賽格勒？

記者蘇詠智／即時報導
瑞秋賽格勒對於經典動畫的意見，惹怒不少影迷。（路透資料照片）
瑞秋賽格勒對於經典動畫的意見，惹怒不少影迷。（路透資料照片）

迪士尼近年來的一堆翻拍經典卡通真人版影片，因為選角或情節方向刻意「政治正確」、標榜進步與覺醒的價值觀，將舊經典硬拗成現代推崇的樣子，反而大失本色，引起粉絲怨聲載道，但主要演員們時常強調自己演出的新版才是更好、更符合時代的內容，令卡通影迷怒火更烈。最新的例子，就是真人版「白雪公主」女主角瑞秋賽格勒，她不只得罪一堆觀眾，連動畫原版的導演之一大衛漢德的兒子，都砲轟新版會讓父親與華特迪士尼本人被氣到在墳墓裡打滾。

不過才快2年前，瑞秋賽格勒還是好萊塢超人氣新秀，她因為在史蒂芬史匹柏執導的重拍版「西城故事」中扮演女主角瑪莉亞，成為金球獎最佳音樂或喜劇類影后，雖然當年的金球獎因弊端百出被好萊塢群星抵制，沒什麼人出席頒獎，瑞秋還是受到各方看重，戲約如雪片般飛來，更成了迪士尼的真人版「白雪公主」女主角。

拍攝真人版的「白雪公主」是迪士尼籌備多時的大計畫，過去試過不同的角度，差點要拍成她和7個少林武僧的故事、由娜塔莉波曼主演，瑞秋引發的爭議是拉丁裔的她，膚色並沒有白如雪，和故事裡的描述就有很大不同。然而後面她自己對原版動畫的看法，招來更多的怒火，她形容卡通版是1937年的電影、真的已經很過時，白馬王子像變態跟蹤狂，真人版影片完全不是愛情故事，白雪公主也不再渴望愛情，而是想要繼承父親的王位、成為成功的領袖。

與父親一樣名叫大衛的經典動畫「白雪公主」導演之一的兒子，氣到在接受訪問時表示：「真人版根本是截然不同的概念，我完全無法認同，我知道我父親和華特迪士尼也不會同意。現在的迪士尼只是在利用一部早年獲得成功的作品來重新改動，對於故事、角色的處理方式等等都全部改變，成為一種『政治正確』的結果，我真的完全不喜歡，他們這樣對舊經典真的很不尊重也很羞辱人。」

片子還沒上映，外界已經偏見強烈，瑞秋的發言還火上加油，不但沒平息風波，還招來新的罵聲，無怪乎英國「每日郵報」要這麼諷刺她：「魔鏡，魔鏡，誰是世界上最蠢的人？目前的答案，應該是扮演迪士尼真人版『白雪公主』的瑞秋賽格勒。」

瑞秋賽格勒以新版「西城故事」成為金球獎影后，本來是前途看好的新秀。圖／摘自IMD...
瑞秋賽格勒以新版「西城故事」成為金球獎影后，本來是前途看好的新秀。圖／摘自IMDb
卡通「白雪公主」備受世人喜愛，重拍成真人版卻還未上映就引發爭議。圖／摘自IMDb
卡通「白雪公主」備受世人喜愛，重拍成真人版卻還未上映就引發爭議。圖／摘自IMDb

迪士尼 金球獎 好萊塢

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