林志玲宣布喜訊 曬抱小孩照 強調絕沒退休

林志玲勤跑慈善活動，照顧小孩。圖／志玲姊姊慈善基金會提供

林志玲 自從與日本男星AKIRA結婚後，生活重心全照顧在家庭上，即便已鮮少出現在螢光幕前，仍未忘記每年必定發行的慈善年曆，林志玲也再度否認要退休 ，「專注家庭很重要，但姊姊我還是會一直陪伴大家唷，我們要一起熱情工作、熱愛生活好嗎？」強調該在的時候，姊姊都會在。

今年林志玲姊姊慈善年曆的主題便是「熱情工作．熱愛生活」，切合每個人在經歷前幾年居家自主防疫 、減少社交接觸的日子，終於迎來回歸正常的生活與工作模式，更讓人深刻體會「活在當下」的意義，就是珍惜再珍惜！

林志玲表示，「當我們的生活漸漸重回軌道，並試著練習與看不見的危機共存，我們了解生活的重心必須放在有意義的事物上，例如找到屬於自己的快樂、不要花無謂的時間在不需在乎的瑣碎情緒上，多花一點時間陪伴你所愛的人、努力在工作上尋得自己的定位。這些年，我們失去了一些原本視為理所當然的東西，也許是健康，也許是自由，但請記得，珍惜我們還能繼續擁有的，那就是繼續對生命充滿感謝、對世界保持好奇、對工作付出熱情、對生活充滿正向」