我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前任律師柯恩：川普不幫共謀付律師費恐有不利下場

放置陰涼處即可 這五種蔬菜不需冷藏

69歲陳盈潔中風入獄 「傳坐輪椅現身」家屬發聲了

記者陳慧貞／即時報導
陳盈潔。圖／本報資料照
陳盈潔。圖／本報資料照

69歲台語歌壇大姐大陳盈潔因教唆偽造有價證券罪，遭法院判刑3年2月定讞，台北地檢署日前發出傳票需在8月23日到案入監服刑，前經紀公司協助回應，「由於陳盈潔健康狀況欠佳，律師先前有幫她申請暫緩執行，但尚未獲得同意。因此（23日）上午9點就必須報到服刑。」也因身體因素，傳陳盈潔將「坐輪椅」現身，也會有人陪同。

陳盈潔12年前（2011年）找了胞姊陳乃嘉一同到邱姓友人住處借錢，原本她以個人名義簽下1張面額280萬元的本票，做為借款擔保，友人為確保還款，陳盈潔胞姊被迫以妹妹的名字簽下本票，充當共同發票人，後因陳盈潔未能還清餘款，邱男另向台北地檢署告發她涉案，北檢依偽造有價證券罪起訴，一審判她3年2月，二審一度翻盤無罪，最高法院先後發回更審，最後判3年2月刑期，全案定讞。

這起官司纏訟多年，陳盈潔飽受折磨，原本還有8點檔與綜藝節目通告演出，可惜突發中風，2019年還抱病接下麗星郵輪演出，在堅持完成表演後，一直在治療復健當中，過著深居簡出的生活，如今確定入獄服刑，前經紀公司也感嘆，這幾年陳盈潔的健康狀況欠佳，對於確定入監，先前律師也具狀聲請暫緩執行，但檢察官在綜合考量後不同意，因此陳盈潔也必須在23日上午9點報到服刑。

音樂人許常德過去曾與陳盈潔合作過多次，他在社群平台發文透露前幾天才與對方見面，也曝光口中「陳姐」的近況，他表示其實與陳盈潔已斷聯好幾年，直到3個月前才聯繫上，陳大姊透露她已半年沒出門、沒說話，2人見面時，陳盈潔始終睜著笑眼看著他，偶爾說話也只說同一句：「交給阿德不用擔心啦！」，近況令人相當不捨。

陳盈潔被控教唆胞姊偽造有價證券，遭判刑3年2月定讞，明天將至北檢報到發監執行。圖...
陳盈潔被控教唆胞姊偽造有價證券，遭判刑3年2月定讞，明天將至北檢報到發監執行。圖／聯合報系資料照片

證券 中風 郵輪

上一則

泰勒絲笑到最後？樂壇死對頭旗下大牌亞莉安娜等傳出走

延伸閱讀

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術
向媒體透露敏感信息 FTX創始人撤保、上銬、入獄

向媒體透露敏感信息 FTX創始人撤保、上銬、入獄
南非前總統朱瑪入獄續服刑 待1小時就因減刑獲釋

南非前總統朱瑪入獄續服刑 待1小時就因減刑獲釋
外骨骼機器人復健 73歲中風翁能走了

外骨骼機器人復健 73歲中風翁能走了

熱門新聞

「虎膽妙算」影集是賣座大片系列的原型。（摘自imdb）

「不可能任務」北美失利 阿湯改變心意 再回去變影集？

2023-08-18 11:32
楊坤早前就曾吐槽過「好聲音」沒戲了。(取材自微博)

才遭刀郎新歌暗諷…楊坤口碑反轉 只因痛批好聲音「沒戲了」

2023-08-20 21:58
瓊瑤（左）在古巨基的攙扶下入場準備欣賞演唱會。圖／讀者提供

瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣

2023-08-19 11:42
Betty杯緹的嗓音被網友稱讚。圖／時大音樂提供

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

2023-08-16 16:11
金星砲轟「中國好聲音」節目組「惡有惡報」，是大陸演藝圈首位替李玟發聲的大咖藝人。(取材自微博)

金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖

2023-08-19 21:41
李玟控訴節目方不公平。(截自噓！星聞)

李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

2023-08-20 10:46

超人氣

更多 >
網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難
閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人

閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人
「異能」再創韓劇天花板 5大看點逼宮「魷魚遊戲」

「異能」再創韓劇天花板 5大看點逼宮「魷魚遊戲」
誰最沒義氣？B型天生仗義、O型樂於助人、這血型認識多年也不幫你

誰最沒義氣？B型天生仗義、O型樂於助人、這血型認識多年也不幫你
華人家政阿姨好勵志…來美11年 創業月入過萬

華人家政阿姨好勵志…來美11年 創業月入過萬