69歲陳盈潔中風入獄 「傳坐輪椅現身」家屬發聲了

陳盈潔。圖／本報資料照

69歲台語歌壇大姐大陳盈潔因教唆偽造有價證券 罪，遭法院判刑3年2月定讞，台北地檢署日前發出傳票需在8月23日到案入監服刑，前經紀公司協助回應，「由於陳盈潔健康狀況欠佳，律師先前有幫她申請暫緩執行，但尚未獲得同意。因此（23日）上午9點就必須報到服刑。」也因身體因素，傳陳盈潔將「坐輪椅」現身，也會有人陪同。

陳盈潔12年前（2011年）找了胞姊陳乃嘉一同到邱姓友人住處借錢，原本她以個人名義簽下1張面額280萬元的本票，做為借款擔保，友人為確保還款，陳盈潔胞姊被迫以妹妹的名字簽下本票，充當共同發票人，後因陳盈潔未能還清餘款，邱男另向台北地檢署告發她涉案，北檢依偽造有價證券罪起訴，一審判她3年2月，二審一度翻盤無罪，最高法院先後發回更審，最後判3年2月刑期，全案定讞。

這起官司纏訟多年，陳盈潔飽受折磨，原本還有8點檔與綜藝節目通告演出，可惜突發中風 ，2019年還抱病接下麗星郵輪 演出，在堅持完成表演後，一直在治療復健當中，過著深居簡出的生活，如今確定入獄服刑，前經紀公司也感嘆，這幾年陳盈潔的健康狀況欠佳，對於確定入監，先前律師也具狀聲請暫緩執行，但檢察官在綜合考量後不同意，因此陳盈潔也必須在23日上午9點報到服刑。