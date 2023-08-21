新歡？50歲黃立成傳帶19歲辣模回家

50歲黃金單身漢黃立成傳有新歡。（本報資料照片）

曾與女星劉容嘉交往7年的「麻吉大哥」黃立成，近日傳有新戀情，媒體直擊他帶著19歲的烏克蘭辣模籍Lina Zhytielieva回到台北市東區豪宅；而Lina在本月拍攝的一則抖音 影片中，地點似乎就在黃立成所住的豪宅健身 房。

據《鏡週刊》報導，50歲的黃立成近日被拍到與Lina漫步在現居住處台北市信義傑仕堡豪宅中庭，相差31歲的兩人似乎毫無代溝，邊走邊聊天，互動熱烈又開心，最後還一起走路回到黃立成租的信義傑仕堡豪宅。據悉，該豪宅只租不售，每月房租至少20萬元起跳，且管理相當嚴格，除住戶之外其他人難以進入，不過，Lina在本月拍攝的一則抖音影片中，地點似乎就在黃立成所住的豪宅健身房。

據報導，黃立成曾透露理想女友的條件是大方、有自信及外型漂亮可愛的女生，而以上條件Lina都符合，而他過去除了與劉容嘉交往7年，之後曾被拍到與小20歲的管其慧在電影院約會，如今再被直擊疑似與小他31歲的Lina約會。Lina到台灣已4年，時常在社群上分享自己的好身材。

報導說，至今未婚的黃立成不停拓展事業版圖，不論是電影、音樂、虛擬貨幣，都經營得有聲有色，日前還傳出他豪砸2500萬美元，買下洛杉磯 市著名的高端社區豪宅，躋身洛杉磯高級生活圈。