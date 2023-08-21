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當眾抓胸色狼投案…韓女神悲吐6歲遭性侵 強盜破門奪童貞

記者李姿瑩／即時報導
DJ SODA當天遭前排民眾抓胸。圖／摘自推特
DJ SODA當天遭前排民眾抓胸。圖／摘自推特

韓國性感女神DJ SODA在日本音樂活動上遭多人當眾抓胸，隨著主辦單位報案和嫌犯自首，辱罵的留言還是不停攻擊她。DJ SODA忍無可忍，痛揭自己兒時遭性侵、長大被性騷的不堪往事，這次將不再沉默隱忍。

DJ SODA因為火辣裝扮，導致不少網友酸她咎由自取，即便她如何強調身體自主都沒用，難聽的留言隨處可見。DJ SODA發文表示，性犯罪的問題是出自加害者，不應歸咎於性感服裝，她更直言穿著暴露和性暴力根本不應畫上等號，因為6歲的她明明只是好好待在家裡，卻遭到飛來橫禍。

當時她的父母都外出工作，她一個人留守家中，沒想到有強盜闖入，她慘遭強暴。為了不讓父母傷心，DJ SODA謊稱自己沒有開門，從此她將這個秘密留在心裡，自己默默承受創傷陰影。

長大後DJ SODA更是遇過多次職場性騷擾，2018年她參加Spectrum Festival Korea，一名VIP伸出鹹豬手，她本來想追查對方身份，卻被男性攝影師勸阻，希望她別鬧大導致大家沒飯吃。

DJ SODA後來也被國外DJ開黃腔，但為了不要引發騷動，她每次都自己吞忍，當成什麼事都沒發生。如今她不願繼續姑息，未免造成更多人受害，她決定為自己發聲，同時對於檢討被害人的風氣感到憤怒，不理解都2023年了怎麼還有這種事。

她這次發難不是針對日本，DJ SODA強調她非常喜歡日本，只是希望透過自己微小的力量，讓社會至少能有所改變，就算只有一點點也好。

DJ SODA日前在日本大阪的音樂活動上，遭到不明觀眾集體亂摸胸部，造成她留下嚴重陰影。其中兩名男子透過YouTube影片道歉，坦言當時借酒壯膽才犯下大錯。

因為DJ SODA公布當時的影片和照片，幾名清楚入鏡的色狼都被肉搜，挨批是日本之恥。主辦單位「TryHard Japan」知道事態嚴重，發出聲明嚴正斥責色狼，並於21日向警方報案，要抓出亂摸藝人的兇手。

其中的兩名當事人決定主動投案自首，也願意正式露臉向DJ SODA道歉。他們兩人一個才21歲，另一人則是大學生，自行聯絡日本FABIUS總裁「青汁王子」三崎優太，透過他YT頻道謝罪道歉。他們本來都很喜歡DJ SODA，幾杯黃湯下肚後行為脫序，朋友也都從推特等社群知道就是他們亂摸，如今後悔莫及。

在三崎優太陪同下，兩名男子到警察局自首。相隔兩天後三崎優太也得知他們在做完筆錄後就離開警局，接下來要面對警方調查，進一步的結果將由大阪警方向外界報告。

DJ SODA長期忍受性暴力陰影。圖／摘自IG
DJ SODA長期忍受性暴力陰影。圖／摘自IG
兩名嫌犯露臉道歉。圖／翻攝自三崎優太青汁王子YT
兩名嫌犯露臉道歉。圖／翻攝自三崎優太青汁王子YT

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