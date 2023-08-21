「藍甲蟲」終結「芭比」冠軍霸業 超級英雄仍難再起？

索洛馬里達那（中）在「藍甲蟲」表現頗有好評。(華納兄弟提供)

今夏締造票房奇蹟的「Barbie芭比 」，全球票房雖然逼近13億美元，在北美地區終於被DC最新英雄電影「藍甲蟲」逼下冠軍王座，「藍甲蟲」北美首周末票房約為2540萬美元，全球首周末票房總和近4340萬美元，而且除了在北美之外，台灣、印尼、馬來西亞及拉丁美洲的墨西哥 、巴西等地都是票房冠軍，不過美國娛樂媒體仍不認為超級英雄電影有望因為「藍甲蟲」的首周末賣第一而提振行情。

相較於新冠肺炎疫情 之前，超級英雄片無論票房或口碑上都有明顯的衰退，開年至今也只有漫威「星際異攻隊3」和索尼「蜘蛛人：穿越新宇宙」算得上叫好叫座。「藍甲蟲」美國影評成績比起DC這一年來推出的「黑亞當」、「沙贊！眾神之怒」和「閃電俠」都好，卻因為美國演員、編劇工會雙罷工，宣傳重任都由導演安傑爾曼努爾索托一肩扛下，實在很難跟演員主打的戰力相比。

其實「藍甲蟲」男主角索洛馬里達那之前主演「小子難纏」系列的續篇影集「眼鏡蛇道館」時，就累積了不少影迷，他在「藍甲蟲」演出也獲好評，倘若能夠強力宣傳，很有機會脫穎而出、成為影壇搶手新秀，無奈時機不佳，也只能接受。「藍甲蟲」的首周末冠軍票房在數字上仍與其他DC英雄片有一些些差距，沒有能夠再創高峰。