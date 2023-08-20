老公出軌受傷太深 娜塔莉波曼還在掙扎是否揮別偷腥夫
當一段婚姻中有第三者介入，被背叛的那一方態度就很重要，往往是婚姻能否維持下去的關鍵。兩個多月前傳出11年婚姻出現裂痕的娜塔莉波曼與丈夫班傑明，現就處於微妙的關鍵點，雖然之前娜塔莉在澳洲出席活動，被拍到手上已沒戴婚戒，當時也被解讀成「決心放棄腥夫」，但根據專門報導名人八卦的Radar網站，她其實還在苦苦掙扎，為了一雙子女，一直沒有確定要離婚。
娜塔莉與身為芭蕾舞藝術家的班傑明，是因為合作「黑天鵝」而結緣，然而班傑明被發現和25歲的環保女將卡蜜兒艾蒂安過從甚密，就算曾跟娜塔莉保證不倫戀情已結束、會收心回歸家庭，又被法國的雜誌拍到和卡蜜兒幽會，娜塔莉實在忍無可忍。
她苦苦思考了兩個月，在澳洲出席活動時看來心情不差，似乎已對自己的婚姻做了決定，不過Radar網站稱她依舊沒有下定決心，一方面認為該為了孩子們堅守下去，但內心實在對班傑明無法信賴，充滿強烈的不安全感，因他的背叛感到相當受傷。現在的她，有如被兩條繩子互相拉扯，卡在中間，雖然覺得要維持這樣的婚姻真的很困難，但若選擇放手，同樣也會非常心痛。
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