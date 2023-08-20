老公出軌受傷太深 娜塔莉波曼還在掙扎是否揮別偷腥夫

班傑明（左）出軌對娜塔莉波曼造成很大的陰影，充滿不安全感。（路透資料照片）

當一段婚姻中有第三者介入，被背叛的那一方態度就很重要，往往是婚姻能否維持下去的關鍵。兩個多月前傳出11年婚姻出現裂痕的娜塔莉波曼與丈夫班傑明，現就處於微妙的關鍵點，雖然之前娜塔莉在澳洲 出席活動，被拍到手上已沒戴婚戒，當時也被解讀成「決心放棄腥夫」，但根據專門報導名人八卦 的Radar網站，她其實還在苦苦掙扎，為了一雙子女，一直沒有確定要離婚。

娜塔莉與身為芭蕾 舞藝術家的班傑明，是因為合作「黑天鵝」而結緣，然而班傑明被發現和25歲的環保女將卡蜜兒艾蒂安過從甚密，就算曾跟娜塔莉保證不倫戀情已結束、會收心回歸家庭，又被法國的雜誌拍到和卡蜜兒幽會，娜塔莉實在忍無可忍。