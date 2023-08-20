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36歲劉詩詩「法令紋垮到下巴」 網看崩潰：真不行了

記者陳慧貞／即時報導
劉詩詩出席活動，吸引不少粉絲到場。(圖／摘自微博)
劉詩詩出席活動，吸引不少粉絲到場。(圖／摘自微博)

36歲女星劉詩詩頂著仙女級精緻外貌、待人處事態度親切優雅，向來是氣質女神代表，不過，近日她出席休閒品牌活動時，卻被網友曬出「0修圖」現場照，還被點出臉部鬆垮等種種崩壞模樣，瞬間引發酸民與粉絲互槓爭議。

劉詩詩19日出席代言活動，一襲綠色外套、黑色過膝長裙穿搭，烏黑長髮綁成一束髮辮，渾身散發著一股青春氣息，完全看不出是一個孩子的媽，現場也吸引不少粉絲到場圍觀，未料事後卻有網友曬出活動照，直指她不僅法令紋明顯、臉部鬆垮，纖細的體態，在某些角度看，小腿也顯得有些水腫，連頭髮蓬鬆也被指為「看來相當毛躁」，甚至身高也被說「沒有想像中的高」。

不過，眼見偶像遭酸言酸語，立刻吸引大批粉絲護航，紛紛留言反擊「拍攝會放大臉部瑕疵和紋路，自己試試就知道。」、「可是依舊很漂亮啊」、「做表情笑一下，誰沒有法令紋啊！」，還有另一派網友則留言：「昨天看到劉詩詩的活動圖，他的眼睛很奇怪不自然。」、「她現在沒有濾鏡是真不行，根本不是化妝師的問題，自己臉垮了。」一時間兩邊唇槍舌戰，吵得不可開交。

劉詩詩日前出席代言活動，卻有網友指出「臉部出狀況」。(圖／摘自微博)
劉詩詩日前出席代言活動，卻有網友指出「臉部出狀況」。(圖／摘自微博)
劉詩詩日前出席代言活動，卻有網友指出「臉部出狀況」。(圖／摘自微博)
劉詩詩日前出席代言活動，卻有網友指出「臉部出狀況」。(圖／摘自微博)
劉詩詩出席活動，依然是氣質女神。(圖／摘自微博)
劉詩詩出席活動，依然是氣質女神。(圖／摘自微博)

劉詩詩

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