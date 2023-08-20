36歲劉詩詩「法令紋垮到下巴」 網看崩潰：真不行了

劉詩詩出席活動，吸引不少粉絲到場。(圖／摘自微博)

36歲女星劉詩詩 頂著仙女級精緻外貌、待人處事態度親切優雅，向來是氣質女神代表，不過，近日她出席休閒品牌活動時，卻被網友曬出「0修圖」現場照，還被點出臉部鬆垮等種種崩壞模樣，瞬間引發酸民與粉絲互槓爭議。

劉詩詩19日出席代言活動，一襲綠色外套、黑色過膝長裙穿搭，烏黑長髮綁成一束髮辮，渾身散發著一股青春氣息，完全看不出是一個孩子的媽，現場也吸引不少粉絲到場圍觀，未料事後卻有網友曬出活動照，直指她不僅法令紋明顯、臉部鬆垮，纖細的體態，在某些角度看，小腿也顯得有些水腫，連頭髮蓬鬆也被指為「看來相當毛躁」，甚至身高也被說「沒有想像中的高」。