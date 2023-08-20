我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

「泰」瘋狂…泰勒絲出席友人婚宴 粉絲爭睹竟癱瘓交通

記者蘇詠智／即時報導
泰勒絲（中著黑禮服）走出晚宴的餐館。（截自YouTube）
泰勒絲（中著黑禮服）走出晚宴的餐館。（截自YouTube）

樂壇公主泰勒絲受到樂迷瘋狂崇拜，並不是新聞，而粉絲對她的迷戀可以到何種程度？才真教人歎為觀止。日前她出席音樂圈友人傑克安多夫和「妳是我今生的新娘」女主角安蒂麥道威爾女兒瑪格麗特庫利的婚禮預演晚宴，竟然引來大批樂迷爭睹丰采，為了她特地守在餐館對街，造成路上大擁擠、交通打結，還必須有警員來維持秩序。

傑克安多夫與瑪格麗特庫利應該才是婚禮相關活動的主角，哪知道觀禮來賓泰勒絲一出現，馬上反客為主，就算她並無意要來搶風頭，一切行為都低調，依然無法不引人注目。

影片來源：YouTube

曾經幫泰勒絲製作過葛萊美得獎專輯的傑克，在音樂界的其他紅星朋友像是拉娜德芮等也在這場婚禮預演晚宴上出現，瑪格麗特的演員好友像是查寧塔圖、柔伊克拉維茲等也都到了，或許是因眾星雲集，引來的圍觀者就更多，也不能都怪泰勒絲的粉絲太熱情。

社群網站上的短片來看，泰勒絲走出餐館後向對街的大批粉絲揮手致意，就上了車子要離開，畫面上只見一堆車子卡在路中央，還不是演唱會就已經能造成如此騷動，誰能否認她是演藝圈的天之驕女？

泰勒絲（中著黑禮服）走出友人婚禮預演晚宴的餐館。（圖／摘自TikTok）
泰勒絲（中著黑禮服）走出友人婚禮預演晚宴的餐館。（圖／摘自TikTok）
泰勒絲（右）向守在對街的歌迷們揮手致意。（圖／摘自TikTok）
泰勒絲（右）向守在對街的歌迷們揮手致意。（圖／摘自TikTok）
瑪格麗特庫利和曾是紅星的母親神韻頗相似。（路透資料照片）
瑪格麗特庫利和曾是紅星的母親神韻頗相似。（路透資料照片）
餐館外只見一堆車子卡在路上場面混亂。圖／摘自TikTok
餐館外只見一堆車子卡在路上場面混亂。圖／摘自TikTok
泰勒絲當紅，創下許多讓人歎為觀止的紀錄。（路透資料照片）
泰勒絲當紅，創下許多讓人歎為觀止的紀錄。（路透資料照片）

社群網站 葛萊美

上一則

江國賓單身14年沒交女友 罕提前妻歡歡「沒什麼遺憾」

下一則

36歲劉詩詩「法令紋垮到下巴」 網看崩潰：真不行了

延伸閱讀

封面故事／泰勒絲經濟+碧昂絲效應 流行樂天后唱出數十億

封面故事／泰勒絲經濟+碧昂絲效應 流行樂天后唱出數十億
封面故事／帽送柯比女 泰勒絲粉淚目

封面故事／帽送柯比女 泰勒絲粉淚目
封面故事／50司機 每人收10萬支票

封面故事／50司機 每人收10萬支票
開設泰勒絲文學課 比利時大學創歐洲首例

開設泰勒絲文學課 比利時大學創歐洲首例

熱門新聞

「虎膽妙算」影集是賣座大片系列的原型。（摘自imdb）

「不可能任務」北美失利 阿湯改變心意 再回去變影集？

2023-08-18 11:32
李玟(左)生前痛訴遭Bruce嫌「難伺候」。 (本報系資料照)

李玟丈夫爆外遇3年 洋妞小三正面辣照流出

2023-08-13 16:42
Betty杯緹的嗓音被網友稱讚。圖／時大音樂提供

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

2023-08-16 16:11
官方近日公布了一張「封神第二部」概念設計圖。(取材自微博)

「封神第一部」票房破20億 網友喊話導演：續集快開工

2023-08-14 07:00
瓊瑤（左）在古巨基的攙扶下入場準備欣賞演唱會。圖／讀者提供

瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣

2023-08-19 11:42
金星砲轟「中國好聲音」節目組「惡有惡報」，是大陸演藝圈首位替李玟發聲的大咖藝人。(取材自微博)

金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖

2023-08-19 21:41

超人氣

更多 >
德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術
金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖

金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖
李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

颶風喜萊莉今襲南加州 將致災難級洪水 低窪區嚴防豪雨

颶風喜萊莉今襲南加州 將致災難級洪水 低窪區嚴防豪雨
亞裔喝酒就臉紅是「嚴重警訊」 醫師勸：最好別喝

亞裔喝酒就臉紅是「嚴重警訊」 醫師勸：最好別喝