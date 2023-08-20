「泰」瘋狂…泰勒絲出席友人婚宴 粉絲爭睹竟癱瘓交通

泰勒絲（中著黑禮服）走出晚宴的餐館。（截自YouTube）

樂壇公主泰勒絲受到樂迷瘋狂崇拜，並不是新聞，而粉絲對她的迷戀可以到何種程度？才真教人歎為觀止。日前她出席音樂圈友人傑克安多夫和「妳是我今生的新娘」女主角安蒂麥道威爾女兒瑪格麗特庫利的婚禮預演晚宴，竟然引來大批樂迷爭睹丰采，為了她特地守在餐館對街，造成路上大擁擠、交通打結，還必須有警員來維持秩序。

傑克安多夫與瑪格麗特庫利應該才是婚禮相關活動的主角，哪知道觀禮來賓泰勒絲一出現，馬上反客為主，就算她並無意要來搶風頭，一切行為都低調，依然無法不引人注目。

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曾經幫泰勒絲製作過葛萊美 得獎專輯的傑克，在音樂界的其他紅星朋友像是拉娜德芮等也在這場婚禮預演晚宴上出現，瑪格麗特的演員好友像是查寧塔圖、柔伊克拉維茲等也都到了，或許是因眾星雲集，引來的圍觀者就更多，也不能都怪泰勒絲的粉絲太熱情。