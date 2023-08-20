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江國賓單身14年沒交女友 罕提前妻歡歡「沒什麼遺憾」

記者陳慧貞／即時報導
江國賓近期演出「天道」。(圖／三立提供)
江國賓近期演出「天道」。(圖／三立提供)

藝人江國賓曾與昔日「憂歡派對」成員歡歡有過一段7年婚姻，自2009年離婚後，至今他感情仍一片空白，一直沒有再婚，55歲的他事親至孝，認為媽媽希望女友年齡在相差4歲以內，如今他自認年紀大了，無心談感情，生活只專注在工作上，直呼：「沒有什麼遺憾了。」

據「三立新聞網」報導，江國賓近期忙拍三立8點檔「天道」，角色沉浸在「復仇」之中，但私底下，他的生活除了拍戲，就是陪伴家人，再無其他，恢復單身14年，回想當年和歡歡的7年婚姻，他總顧忌已婚人夫身份，不拍吻戲、推掉所有應酬，一收工就回家，單身漢的生活，他依然維持固定習慣，儘管沒再交女友、再婚，仍認為人生「沒什麼遺憾」，現在只盼高齡85歲的媽媽身體健康，上大學的女兒獨立，他也戒掉多年菸癮，不拍戲時，上健身房運動，好好照顧好自己，避免造成家人的負擔。

提到和女兒的相處，江國賓表示，以前經常演壞人，女兒小時候聽到家裡開門聲，知道他回來了，就會立刻躲起來，現在長大了，父女還會互相傳訊息，像是收工後的行程，他也會如實向女兒「報告」，鼓勵女兒有自己的生活，放暑假除了照顧阿嬤外，也可以和同學出門，父女相處像朋友。

江國賓談到和女兒相處話題大開。(圖／三立提供)
江國賓談到和女兒相處話題大開。(圖／三立提供)

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