江國賓單身14年沒交女友 罕提前妻歡歡「沒什麼遺憾」

江國賓近期演出「天道」。(圖／三立提供)

藝人江國賓曾與昔日「憂歡派對」成員歡歡有過一段7年婚姻，自2009年離婚後，至今他感情仍一片空白，一直沒有再婚，55歲的他事親至孝，認為媽媽希望女友年齡在相差4歲以內，如今他自認年紀大了，無心談感情，生活只專注在工作上，直呼：「沒有什麼遺憾了。」

據「三立新聞網」報導，江國賓近期忙拍三立8點檔「天道」，角色沉浸在「復仇」之中，但私底下，他的生活除了拍戲，就是陪伴家人，再無其他，恢復單身14年，回想當年和歡歡的7年婚姻，他總顧忌已婚人夫身份，不拍吻戲、推掉所有應酬，一收工就回家，單身漢的生活，他依然維持固定習慣，儘管沒再交女友、再婚，仍認為人生「沒什麼遺憾」，現在只盼高齡85歲的媽媽身體健康，上大學的女兒獨立，他也戒掉多年菸癮，不拍戲時，上健身 房運動，好好照顧好自己，避免造成家人的負擔。