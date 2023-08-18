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真的是刀郎…開通兩個新帳號 未發動態吸粉30萬

娛樂新聞組／即時報導
刀郎新專輯諷刺許多時事。（取材自微博）
刀郎新專輯諷刺許多時事。（取材自微博）

沉寂10年的中國歌手刀郎帶新作品「羅剎海市」震撼回歸，近日有網友發現刀郎入駐某視頻平台，以新用戶的身分剛入駐，未發布一條動態，僅一天就瞬間吸粉26萬，人氣可謂是顯而易見。

暑期發布的新作品「羅剎海市」，迅速穩居各大音樂排行榜，鳳凰網報導，在這個時間點上，刀郎註冊新帳號自然也引發外界不少熱議，因為更早前刀郎還在另一個視頻平台註冊新號，目前兩個號加起來粉絲近30萬。

報導指出，有網友質疑這兩個帳號並非刀郎本人開通，而是有人渾水摸魚強蹭熱度；刀郎吧的工作人員明確表示，這兩個帳號是刀郎本人註冊，就此事還發了置頂通知。粉絲也表示，刀郎兩個新帳號帶有尊貴的黃V標識，不是隨便能認證的。

此外，刀郎的徒弟及好友也認證帳號的真實性，而且帳號的IP地址定位在江蘇，的確符合刀郎的目前現狀。另外，刀郎註冊了帳號但不更新作品，本身也是刀郎老師的性格特點，畢竟他的最後一條微博動態還停留在2016年。

至於刀郎開通帳號卻不發動態，知情粉絲透露，刀郎暴紅之後，有些人打著刀郎名號坑錢，甚至打著刀郎的名號開通商舖賣貨，已經有不少粉絲上當，刀郎這才不得不親自註冊帳號，防止有人仿冒騙錢。

據報導，刀郎還故意用了一張小時候的照片當頭像，恐怕就是要讓網友認清，畢竟這張照片刀郎之前沒發過，如果不是本人，恐怕拿不到這麼私密的照片吧。

刀郎新帳號用一張小時候的照片當頭像。（取材自微博）
刀郎新帳號用一張小時候的照片當頭像。（取材自微博）

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