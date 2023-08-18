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李玟控「好聲音」影片曝光 節目組：別放檯面上…疑動手

噓！星聞
李玟CoCo錄製「中國好聲音」現場畫面曝光。 圖／截自微博／呆若木一
李玟CoCo錄製「中國好聲音」現場畫面曝光。 圖／截自微博／呆若木一

李玟CoCo淚訴遭「中國好聲音」節目組欺負的音檔昨（17）日於陸網曝光，隨後節目組回應指有「惡意剪輯」成份，讓網友更怒，而今（18）日，陸網傳出現場畫面影片，CoCo情緒激動為學員抱不平，節目組工作人員則試圖「出手」要清場，CoCo則喊說「不要碰我！不要碰我」，表示要先在位子上冷靜一下，再引起網友熱議，砲轟節目組欺人太甚。

陸網一段時長約2分鐘李玟控訴「中國好聲音」不公平畫面曝光，開頭就見CoCo在位子上表情嚴肅說道：「有問題請他們把我抬走，我現在要暫時坐在這裡冷靜一下。」，並動怒再次說道：「他們有問題，找人把我抬走，好嗎」。CoCo接著指出賽制不公「就是因為我們人少，所以沒有這第五個機會」，CoCo團隊的人也直問：「所以你們中國好聲音是選人多人少的，不是選唱歌的」，CoCo氣說「原來如此」，隨著再質問最低分的有再一次機會，比較高分的卻不行！？要求節目組解釋遊戲規則。

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影片中李玟CoCo為學員抱不平，罕見動怒，而現場有觀眾大喊「CoCo我愛你」、「CoCo加油」、「CoCo好厲害」，CoCo雖然氣到抹淚，仍語帶哽咽回應觀眾：謝謝。

接著傳來節目組要清場的通知，CoCo身邊圍繞著自己團隊的人及節目組的人，一名節目組人員向CoCo說道「我們什麼事情不要放在檯面上說、這個事情不能放在檯面上」，CoCo則怒了，直接大聲說出「當然你們什麼都會剪掉，我說的是事實，你們當然都會剪掉，我當然知道，這個叫做不公平」，而CoCo團隊的人則喊說「走了走了，姐走了」，隨後節目組工作人員直接上手試圖要把CoCo請走，CoCo要任何人都別碰她，讓她冷靜，並吐露才要把她的學員趕走，連問：為什麼？為什麼？

李玟控訴好聲音音檔及錄製現場側拍畫面接連曝光後，網友心疼又憤怒，直轟電視台根本「殺人台」，並稱CoCo即便憤怒，還是有禮貌且為他人著想。

李玟 中國好聲音

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