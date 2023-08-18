「不可能任務」北美失利 阿湯改變心意 再回去變影集？

「虎膽妙算」影集是賣座大片系列的原型。（摘自imdb）

「不可能的任務：致命清算 第一章」北美票房失利，湯姆克魯斯 對此系列的想法也大改變？據傳Paramount+將籌備新版影集，他擔任製作人，不確定是否在影集中亮相。「不」片原本就脫胎自「虎膽妙算」影集，現在可能又要回歸小螢幕。

湯姆克魯斯在「不可能的任務III」北美票房陷入谷底後，一度好幾年未推出新續集，第4集還安排傑瑞米雷納的角色加入，預留可能接班、成為新一代要角的伏筆，結果第4集叫好叫座、北美賣座飆破2億美元，湯姆克魯斯就繼續穩坐當家主角的位置。

在「不可能的任務：致命清算 第一章」北美上映前，湯姆克魯斯一度透露想拍這系列到80歳，而今美國賣座失利，他有可能對這系列的未來再做新的考量。其實不少美國賣座諜報大片，如「魔鬼大帝：真實謊言」、「史密斯任務」等，都有改編成影集版，「不可能的任務」系列本就是小螢幕影集衍生而來，再度回到小螢幕也是非常合理。