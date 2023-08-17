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20年後再度合作…梁朝偉、劉德華「沒變心」 互讚對方是最佳拍檔

娛樂新聞組／即時報導
劉嘉玲(中)現身，為梁朝偉(右)、劉德華助陣。(取材自微博)
劉嘉玲(中)現身，為梁朝偉(右)、劉德華助陣。(取材自微博)

電影「金手指」近日在北京召開定檔發布會，導演莊文強，主演梁朝偉、劉德華、蔡卓妍、方中信等出席，劉嘉玲也來到了現場助陣梁朝偉。梁朝偉則透露這次他和劉德華的角色關係是亦敵亦友，兩大影帝睽違20年的再度合作也讓網友沸騰了。

梁朝偉和劉德華上次合作是2002年的「無間道」，談到20年後的再次合作，劉德華說自己看電影大綱時就問導演對手是誰，該不會是梁朝偉吧。梁朝偉則表示，「其實我看什麼劇本，我的第一人選都是劉德華。我們從開始在電視台的時候，可以說是最佳拍檔，偏偏又幾十年才再合作一次，但是每一次都是非常愉快非常開心。」

被問到彼此這20年的變化時，梁朝偉說，「我覺得我好像拍戲越來越少，然後他拍戲越來越多。」

當天，台上亦展示3張照片，紀綠兩位影帝從80年代電視台出道，再到「金手指」，他們近乎每隔20年就合作打造經典。

梁朝偉說，拍攝「鹿鼎記」時剛入行，大家非常認真，每天工作量都很多，幾乎沒有私底下一起去玩，但他們的感情就在那時開始建立。劉德華有同感地說，「回頭望到現在『金手指』，經過接近40年，我覺得我們還是最初那個時期，沒有太大改變。」

最有趣的是兩人被主持人問及現下流行的MBTI人格測驗相關內容，「你們知道什麼是I人？什麼是E人嗎？」對此，梁朝偉回不知道，劉德華則妙用諧音，指著台下的劉嘉玲說：「他的愛(I)人在那嘛，我就帶個藝(E)人來的。」讓現場觀眾一陣爆笑。

梁朝偉(左)、劉德華睽違20年後再度合作。(取材自微博)
梁朝偉(左)、劉德華睽違20年後再度合作。(取材自微博)

梁朝偉 北京

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