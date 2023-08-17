挺過「毀容級車禍」 林志穎首揭回演藝圈原因 惹哭網友

林志穎首度提及回歸演藝圈的原因。（取材自微博）

小旋風林志穎 去年發生嚴重特斯拉 自撞車禍，演藝工作停擺超過一年，近來慢慢復出工作，更傳出接下中國人氣綜藝節目「披荊斬棘的哥哥」。他17日也在社群罕見提起受傷後的心境。

林志穎17日一早在社群發文，罕見談起去年發生的事故，直言「那也是我人生從來沒有想過自己會遇到的」，並感謝這一路走來家人不眠不休的照顧，雖然目前仍在持續復健中，但家人們還是一樣的關心，讓他感到相當幸福。他也道出再次回到螢光幕前的原因，表示想藉此告訴大家：「人生沒有走不過的路，沒有過不去的坎，現在沒有機會，不代表未來不會被看見，只是看你如何面對它。」

此外，他也宣告將上「披荊斬棘的哥哥」挑戰，「當我踏上這個舞台，自己知道每一次的演出要比別人花上更多的時間與精力去準備，體力也大不如從前，雖然不知道自己是否能夠持續承受，或許大家下一次就看不到我站在這舞台上，但至少我努力過，這也是我的信仰，不斷告訴自己『歷經風雨從心出發』」。發文一出，網友們紛紛在底下留言感動聲援，替他加油打氣。

【林志穎發文全文如下】

人生的路總有困境低潮，克服後累積成自己的智慧，一年前發生的事，那也是我人生從來沒有想過自己會遇到的，躺在床上好幾個月，身體好像不是自己的，回憶那段過去，陪我度過這些時間、給我力量的家人們，他們每天不眠不休的照顧，握著我的手，不斷鼓勵我，雖然現在的我仍然持續在復健，與家人間的生活習慣上也有很多的不一樣，但他們還是一樣的關心，讓我覺得好幸福；現在，讓我想要重新出發的是默默支持我的粉絲、朋友；選擇回到最愛的音樂舞台是想要告訴自己跟大家：「人生沒有走不過的路，沒有過不去的坎，現在沒有機會，不代表未來不會被看見，只是看你如何面對它。」

當自己選擇要來這個#披荊斬棘# 舞台時，許多哥哥們還是告訴我這是個強度非常大的舞台，儘管家人或多或少反對，擔心身體無法負荷，但我告訴自己、告訴他們，人生總是要試試，做一個好榜樣，讓自己的寶貝們看到為工作努力、堅持到底的精神，人生還是要有階段性目標、還是需要夢想去追尋、去完成；當我踏上這個舞台，自己知道每一次的演出要比別人花上更多的時間與精力去準備，體力也大不如從前，雖然不知道自己是否能夠持續承受，或許大家下一次就看不到我站在這舞台上，但至少我努力過，這也是我的信仰，不斷告訴自己「歷經風雨從心出發」。

從此刻，一直到未來，我一樣是林志穎，會繼續往前走，一路披荊斬棘！

對我而言參加這個節目這不是一場競賽，而是所有#披荊斬棘全員組團出招# 共同努力為大家帶來一場愛、歡樂與團結的正能量舞台。

P.S 謝謝潘重威老師還留著這組25年前的舊照；這組照片是當初製作專輯時沒有機會曝光的，如今到了此刻最好的時光，終於讓我能夠有機會分享給大家。