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「最美小三」韓韶禧公開親妹IG 高冷氣質如複製貼上

聯合新聞網／即時報導
南韓演員韓韶禧公開了親妹妹的照片。（取材自Instagram）
南韓演員韓韶禧公開了親妹妹的照片。（取材自Instagram）

憑著「夫妻的世界」「最美小三」一角暴紅的南韓演員韓韶禧，之後又陸續主演了「無法抗拒的他」、「以吾之名」、「單戀原聲帶」、「京城生物」等劇，上月還客串出演BTS成員Jungkook的Solo歌曲〈Seven〉MV，人氣非常高。外貌看似高冷的她私底下有著反轉魅力，不僅曾自曝喝醉酒的糗照，也曾遇見過想簽名但沒有紙的粉絲，最後兩人一起在餐廳內到處找紙，親和力十足。

韓韶禧暴紅後曾被翻出過去刺青、抽菸的模樣，對此她第一時間跳出來回應，且沒有否認過去的自己，而是大方坦承過去被網友視為「黑歷史」的自己，與現在的自己都是她，且那些照片不過是三、四年前拍的，還因為這樣多了很多粉絲，其實對此很感激。大氣的回覆再次圈了不少粉，許多人都被她的真性情給吸引。

韓韶禧私下也喜歡跟粉絲分享日常生活，日前她就被網友發現她公開了小一歲的親妹妹照片，她曾在限動PO出一張穿著「銀魂」伊莉莎白角色的搞怪照，下方則Tag妹妹，並寫下：「讓我自豪的妹妹」。許多網友點開妹妹帳號後發現她與韓韶禧都散發著高冷氣質，雖然長相並不是高度相似，但有些角度仍是如複製貼上，跟姊姊一樣是位美女。

妹妹的貼文下方還可以看見韓韶禧經常來留言，看見妹妹嘟嘴自拍狂嗆：「真想把你揍到地下」另外還有：「留言1」、「呀！想死嗎？」、「沒有回覆，所以留言」、「你是誰？我不覺得你是我妹妹」，超真實姊妹互動笑翻網友。

Instagram 南韓 BTS

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