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黃嘉千不忍了現身落淚 對決夏克立親吐離婚進度

記者陳慧貞／即時報導
黃嘉千受訪淚崩。記者李政龍／攝影
黃嘉千受訪淚崩。記者李政龍／攝影

黃嘉千、夏克立去年7月爆發婚變後，16年異國婚玩完，雙方對簿公堂官司纏訟至今，近日男方頻開直播放話被黃嘉千安插經紀人，過著向老婆「領薪水」的日子，雙方口水大戰打得難分難捨，17日黃嘉千出席主演舞台劇「京戲啟示錄」總彩排，瞬間有感而發，一開口就落淚，直言：「謝謝大家關心，當我可以說的時候，我一定會說出來。」

黃嘉千在舞台劇「京戲啟示錄」中扮演「三媽」，也是第一次和王月在台上演出，其中還有針鋒相對的對手戲，黃嘉千因離婚官司備受關注，受訪時，王月也跳出來救火，提到劇中一句台詞提到「我要去加拿大了」，正好與夏克立人在加拿大符合，被問此題，黃嘉千一時與塞，明顯不願多說，王月則稱：「『加拿大』是原本劇本就有的，是國修老師的預言嗎？」

黃嘉千、夏克立離婚官司纏訟1年半，雙方你來我往，各自的友人紛紛看不下去跳出來爆料，女方說夏克立有房產，郎祖筠也對媒體說：「我早就知道了，我什麼都不會說，我什麼都知道，我全部、一切都知道」，此番話語也令夏克立惱火，開直播大罵郎祖筠：「夠了沒！」，對於離婚官司波及友人，黃嘉千表示：「我很謝謝大家關心，現在都還在司法中，可以說的時候，我一定會說。」

黃嘉千受訪淚崩。記者李政龍／攝影
黃嘉千受訪淚崩。記者李政龍／攝影
黃嘉千(右)參加「京戲啟示錄」。記者李政龍／攝影
黃嘉千(右)參加「京戲啟示錄」。記者李政龍／攝影

黃嘉千 舞台劇 加拿大

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