布蘭妮離婚 與夫已分居3周 被索要經濟支持和律師費

布蘭妮和山姆阿斯加利正在辦理離婚。（路透）

小甜甜布蘭妮(Britney Spears)跟即將成為前夫的山姆阿斯加利(Sam Asghari)才結婚不到一年就決定分開。據美聯社報導，兩人已經分居三周；阿斯加利在離婚文件之中向布蘭妮索要配偶經濟支持以及律師費。

據報道，阿斯加利在周三正式提交了他的離婚申請，希望結束這段才14個月的婚姻。在加州 ，多數的離婚申請所使用的理由都是「不可和解的差異(irreconcilable differences)」。阿斯加利今年29歲，布蘭妮41歲。

文件中還提及，阿斯加利要求從布蘭妮那邊得到經濟支持，但是拒絕提供布蘭妮任何經濟支持；阿斯加利還要求布蘭妮支付他僱傭律師的費用。

布蘭妮和阿斯加利於2022年6月9日在布蘭妮加州家中結婚，當時還請到娛樂圈許多大牌來見證幸福，包括瑪丹娜 (Madonna)、席琳娜(Selena Gomez)、派瑞絲希爾頓(Paris Hilton)等。那時候的布蘭妮剛剛從控制她人生長達13年的被迫監護(conservatorship)中解放出來不到六個月。

阿斯加利是一名模特兒和演員，兩人在拍攝布蘭妮2016年歌曲「Slumber Party」時認識並開始約會。

兩人沒有共同的孩子，但布蘭妮曾經透露，兩人結婚之前一個月時，她在懷胎早期意外流產。