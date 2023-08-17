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為到中國賺錢刪光子瑜合照？莊錠欣被罵翻 出面全說了

記者梅衍儂／即時報導
韓國女團「CLC」前成員莊錠欣17日舉辦發片記者會。(圖／KEYMAXii提供)
韓國女團「CLC」前成員莊錠欣17日舉辦發片記者會。(圖／KEYMAXii提供)

韓國女團「CLC」前成員Elkie（莊錠欣）來台灣宣傳單曲「SPEED UP」，今（17）日記者會上她的姐妹淘(G)I-DLE 成員舒華路至祝福影片，讓她相當感動，卻獨缺昔日好友周子瑜。2人過去有深厚交情，她也常在IG發2人的合照，不過她退團回港發展後，卻默默刪除跟子瑜的合照，被網友罵翻，今莊錠欣也正面回應了。

莊錠欣表示子瑜雖然沒有錄影片，但私下雙方都有在聯絡，最近一次聯繫是「剛剛」，而且她和子瑜、舒華有個群組，1到2天就聯繫一次，還會打視訊電話，「從我開始籌備個人作品，子瑜也會經常跟我說不要怕別人說什麼，你就做好你自己，好好打歌，她說『你的新歌很棒，支持你，要加油』。」她說子瑜沒有錄影片，是因為公司，「她可能也沒辦法說，我有很多好朋友，她們都說我真的默默支持你」。

她因為刪除子瑜照片，被網友罵是為了到中國賺錢放棄朋友。對此，她說：「網路上的聲音我們都有在看，我們是覺得這麼多年來，女孩子之間的友誼是很美好，可能外界粉絲朋友會有過多關心，有時候會讓我們自己不知道哪些可以發，或不可以發，我們公司也會比較困擾，這些我們會默默地藏心底，依舊過好我們自己的生活。」

她也透露刪照片之前，有和子瑜事先溝通過，「說沒有難過肯定是騙人的，我們自己也留意到，不管給子瑜發還是給我發的內容，我們會互相關心，不要看太多，她也會跟我說我們現在這樣到底是不是最好的。」

莊錠欣認為，不要讓外界過多的關心，反而對彼此的友情是健康的。她也笑說，新歌「SPEED UP」曝光後，子瑜和舒華都說好難唱，「這個有點難為情，因為她們說不愧是妳，朋友們之間都有互相鼓勵」。

韓國女團「CLC」前成員莊錠欣到台灣發展。(圖／KEYMAXii提供)
韓國女團「CLC」前成員莊錠欣到台灣發展。(圖／KEYMAXii提供)

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