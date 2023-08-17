李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光

李玟疑似被「中國好聲音」節目組欺負。(圖／摘自微博)

天后李玟 上月5日離開人世，享年48歲。她生前在錄製節目「中國好聲音」時曾控訴賽制不公，與節目組發生衝突。而今有粉絲在微博 上曝光一段疑似她的語音，她聲淚俱下表示在「好聲音」錄製期間站在台上被工作人員羞辱，此語音一出，大批網友紛紛為她抱不平，要製播節目的浙江衛視出面說清楚。

在這段9多分鐘的錄音檔裡，疑似李玟的聲音非常激動地說自己非常喜歡「好聲音」這個節目，想要幫助熱愛音樂的參賽者，所以在連合約價碼都不知道的情況下，答應上這個節目，她非常用心對待，連自己當時罹患乳癌、被醫生勸不要去都不聽，就是想要用自己的力量幫助他們，沒想到，節目組的人卻非常壞，讓她相當傷心。

影片來源：噓！星聞

她說她質疑賽制不公，竟被工作人員動手拉下舞台，「因為那一天她們要動手，她們跟我就不客氣，他們說你必須要離開這個舞台，你知道嗎？」她說自己當時的身體都被節目拖垮了，也沒有停止過傷心，工作人員卻只想趕她走，「導演的左右手他們說你要馬上離開，你再不走的話我叫保安來，28年從來沒有人這樣跟我說。」

李玟還提到，決賽時她因左腿的傷站不穩，需要隊員澤鵬站在旁邊攙扶，本來都跟導演組講好了，對方也都承諾，結果開錄後工作人員竟然把澤鵬cue走，她留在舞台上硬撐，最後跌倒。

而去年就有網友爆料李玟被製作單位欺負，本來就有腳傷的她被更改走位，最後跌坐在地上。如今對照，就是在講同一件事。這段語音被公開後，大批網友要為李玟討公道，要浙江衛視給個說法。