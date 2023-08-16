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作品登上坎城影展 伊朗知名導演遭判6個月徒刑

中央社／德黑蘭15日電
伊朗導演薩伊德．盧斯塔伊（Saeed Roustaee）去年在坎城影展放映作品「萊拉兄弟」（Leila's Brothers），遭判處六個月監禁。（路透）
伊朗導演薩伊德．盧斯塔伊（Saeed Roustaee）去年在坎城影展放映作品「萊拉兄弟」（Leila's Brothers），遭判處六個月監禁。（路透）

伊朗媒體15日報導，伊朗法院因知名電影導演薩伊德．盧斯塔伊（Saeed Roustaee）去年在坎城影展放映作品「萊拉兄弟」（Leila's Brothers），判處他六個月監禁。

「萊拉兄弟」講述德黑蘭一個家庭在經濟困頓中掙扎的故事，自去年推出以來一直未獲准在伊朗放映。

這部片角逐去年坎城影展金棕櫚獎，雖然沒能順利拿下，但獲得了「費比西國際影評人獎」（FIPRESCI）。

法新社引述伊朗改革派日報「國民信心報」（Etemad）15日報導的內容，稱薩伊德．盧斯塔伊和電影製片人諾魯茲貝吉（Javad Noruzbegi）「因在坎城影展放映這部電影，被判處六個月監禁」。

兩人被認定犯下「協助宣傳反對伊斯蘭制度」的罪名。

官方媒體報導，「萊拉兄弟」被禁是因為「未經授權參加國際電影節，違反了規定」，且導演拒絕按照文化部的要求「修正」。

「國民信心報」提到，兩人只須服二十分之一的刑期，大約為九天，剩餘部分「將在五年內緩刑」；此案仍可上訴。

根據「國民信心報」，在緩刑期間，兩人將須參加電影製作課程，同時「維護國家和道德利益」，且避免與其他電影專業人士往來。

34歲的薩伊德．盧斯塔伊自2019年推出「緝毒風暴」（Just 6.5）以來就享譽國際，這部片直視了伊朗的毒品問題及警方殘暴而無效的應對措施。

伊朗電影業長期以來蓬勃發展，賈法潘納希（Jafar Panahi）和阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi）等電影人在世界各地獲獎連連。

伊朗 坎城影展 毒品

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